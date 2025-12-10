Sanremo, al Rifugio ENPA tornano le letterine a Babbo Natale: i protagonisti sono cani e gatti in cerca di un dono

Con l’avvicinarsi del Natale, al Rifugio ENPA di Sanremo prende vita un’iniziativa che scalda il cuore: anche quest’anno i cagnolini e i micetti ospiti della struttura hanno scritto simbolicamente la loro “letterina a Babbo Natale”, esprimendo piccoli grandi desideri fatti di cure, cibo, giochi e affetto.

L’invito ai cittadini è semplice ma carico di significato: scegliere uno degli animali, leggerne la storia e donargli il regalo che ha espresso come desiderio. I pacchi possono essere spediti direttamente al Rifugio ENPA in Strada San Pietro 96, 18038 Sanremo, oppure consegnati di persona prendendo appuntamento, con la possibilità di conoscere anche il proprio “nuovo amico” a quattro zampe.

«È Natale anche per loro – sottolineano i volontari – e ogni gesto può portare un po’ di magia a chi ne ha più bisogno». Un’iniziativa che unisce solidarietà, amore per gli animali e spirito natalizio, ricordando che, per una volta, Babbo Natale può essere chiunque decida di tendere una mano. Un piccolo dono, per chi lo riceve, può significare moltissimo.