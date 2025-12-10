Confartigianato Imperia: obbligo di iscrizione al RENTRI anche per acconciatori, estetisti e tatuatori entro febbraio 2026

La Confartigianato di Imperia informa che, nonostante le richieste avanzate a livello nazionale per ottenere l’esclusione delle categorie del benessere, è stato confermato l’obbligo di iscrizione al RENTRI entro il 13 febbraio 2026 anche per acconciatori, estetisti e tatuatori.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema digitale istituito dal Ministero dell’Ambiente per monitorare e tracciare i rifiuti prodotti dalle imprese. Per le attività del settore benessere che generano rifiuti pericolosi, l’iscrizione è un adempimento obbligatorio e il mancato rispetto dei termini può comportare irregolarità e sanzioni.

"Desolato di apprendere che nonostante le richieste avanzate da Confartigianato, e nonostante venga sempre detto che si dovrebbe snellire la burocrazia, questa venga resa sempre più difficile e spesso inutile” interviene il Presidente degli acconciatori Cristian Castigliola.

Confartigianato Imperia dispone già di un ufficio dedicato al RENTRI, operativo e specializzato, che offre supporto nell’intera procedura di iscrizione e negli adempimenti successivi previsti dalla normativa.

“Penso sia davvero importante aderire e supportare attivamente questa decisione per la salvaguardia ambientale, responsabilizzando anche le piccole aziende, per cercare di contenere l’inquinamento sensibilizzando maggiormente sulla situazione ambientale attuale. La tracciabilità e i controlli diventano fondamentali per fare in modo che gli smaltimenti vengano effettuati correttamente” ha detto Paola Ratuis, Presidente delle estetiste di Confartigianato Imperia.

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all'Ufficio Ambiente, dal lunedì al venerdì, al numero 0184.524523 o all’indirizzo lauro@confartigianatoimperia.it