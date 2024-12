Sanremo: donna investita in via San Francesco, è ricoverata in rianimazione con un danno cerebrale irreversibile

E’ ricoverata nel reparto di rianimazione, in fin di vita e con un danno cerebrale irreversibile, la donna di 39 anni, investita questa mattina sulle strisce pedonali in via San Francesco a Sanremo.

La donna, ha riportato un gravissimo trauma cranico che, secondo i primi riscontri medici, le avrebbero provocato un danno cerebrale irreversibile. Secondo quanto appurato dagli agenti della Municipale la donna, S.K. di nazionalità russa, stava attraversando la strada proprio mentre stava sopraggiungendo una Opel Corsa condotta da un uomo di 91 anni, probabilmente abbagliato dal sole.

L’impatto è stato violento e la donna è stata sbalzata sul marciapiede attiguo, dove ha picchiato violentemente la testa. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e due ambulanze. E’ stata defibrillata sul posto e, quindi, dopo essere stata intubata, è stata trasportata in ospedale.

Al ‘Borea’ anche il 91enne, che non si è fatto nulla ma si trova in un grave stato di choc. La dinamica sembra, purtroppo, quella più classica con l’autista abbagliato dal sole e la donna che, attraversando sulle strisce è stata colpita dalla vettura.

La 39enne è una commessa che lavora in una delle boutique dell’outlet ‘The Mall’, in Valle Armea a Sanremo. Vive nella città dei fiori, anche se è residente a Bari. Ora gli agenti della Municipale stanno cercando di mettersi in contatto con la famiglia in Russia.