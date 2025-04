Autovelox sull'Aurelia Bis a Sanremo: 10 milioni di incasso e 8.500 infrazioni in poco più di tre anni (Foto e Video)

10 milioni di incasso in tre anni e 8.500 infrazioni contestate su circa 77mila transiti. E’ questo il bilancio, presentato dalla Provincia di Imperia, per il contestatissimo autovelox installato all’uscita della galleria ‘Bussana’ sull’Aurelia Bis a Sanremo.

Un dato che, di fatto, evidenzia in pratica il calo delle sanzioni negli anni, passato dall’11 a poco più dell’1% rispetto a quelli che sono transitati di fronte alla telecamera sulla tangenziale sanremese. L’effetto deterrente è palese, visto il calo delle infrazioni riscontrate dopo il boom dei primi tempi in cui è stato installato l’impianto. Un effetto che però è assolutamente contrario alle infrazioni di poco superiori al limite (entro i 10 km/h). Se, nel 2022 sono state pari al 50%, sono cresciute al 54 nel 2023, al 57 nel 2024 per arrivare al 60% nei primi mesi dell’anno in corso.

Nettamente calati quelli che vedono il superamento della velocità tra i 10 e i 40 km/h: dal 45% del 2022 al 37% di quest’anno. Cali meno sensibili ma anche rapportati alle poche infrazioni per il superamento del limite tra i 40 e 60 km/h dal 3,4 all’1,86%. Situazione simile per il limite oltre i 60 km/h, dallo 0,56% allo 0,35%.

“Abbiamo voluto fare una riflessione sul tema – ha detto Barbara Feltrin, Consigliere provinciale con delega alla Polizia – e, negli anni abbiamo notato un drastico calo delle infrazioni, in particolare quelle gravi”. Ad oggi sei infrazioni su 10, sono inferiori al superamento dei 10 km/h del limite di velocità. “Questo ci convince ancora di più nel proseguire su questa strada, con una maggiore attenzione alla manutenzione stradale, oltre all’intenzione di voler installare nuovi impianti simili in altri luoghi”.

In totale sono oltre 175mila le sanzioni erogate dal 2022, passando dalle 30mila del primo anno, alle 73mila del 2023, 60mila del 2024 e 10mila dei primi due mesi del 2025. In totale sono stati 132mila i verbali per mezzi italiani e 42mila quelli stranieri. Questi, al momento, hanno visto il pagamento della sanzione al 60% del totale.

Il Commissario Capo della Polizia Provinciale, Giacomo Giribaldi ha confermato che: “All’inizio dei controlli sulla tangenziale eravamo al 20% delle sanzioni, in relazione ai passaggi. Nel corso degli anni, dopo l’installazione dell’autovelox, il calo delle sanzioni è risultato evidente”.

Per il contestato autovelox dell’Aurelia Bis c’è anche la questione del diverso limite di velocità, considerato anacronistico, tra i 50 km/h del tratto sul territorio di Taggia (a due corsie per senso di marcia ma piuttosto tortuoso), i 70 tra la galleria Bussana e San Martino e gli 80 fino a Sanremo.

Secondo quanto affermato dalla Provincia l’ente non ha nulla a che vedere sul tratto che vede i 70 km/h di velocità massima consentita: “La strada risulta come strada urbana di scorrimento – dice Giribaldi - ovvero come se fosse un centro abitato. Ed è di competenza del comune di Sanremo che dovrebbe trasformarla. Sicuramente si tratta di una strada piuttosto anomala, suddivisa in tre tipologie di strade. Il primo tratto è a 50 km/h ed è statale di competenza Anas. Dalla prima galleria è di competenza Autofiori come strada urbana di scorrimento. Se fosse al di fuori sarebbe di categoria B (extraurbana). L’ultimo tratto è una statale di competenza Anas ed entra ed esce più volte nel centro abitato”.

C’è poi il capitolo ‘Tutor’ per il quale la Provincia ha confermato l’intenzione di voler installare un sistema sul tratto compreso tra San Martino ed Arma di Taggia in direzione Genova. Dopo averlo installato verrà valutata anche la possibilità di sostituire il velox attuale con un altro ‘Tutor’ nella direzione opposta.

I tempi sono legati alla Prefettura visto che si tratta di un iter complesso con il Decreto Salvini che ha complicato la normativa vigente. Entro l’estate si dovrebbero conoscere i tempi, anche se c’è già il nulla osta dell’Autofiori e si attende quello dell’Anas. E’ stato chiesto il progetto che è in fase di elaborazione. L’impianto fa parte di una serie di 13 previsti in tutta la provincia e per i quali sta lavorando la Prefettura e si attendono le valutazioni tecniche. Sul Tutor la Prefettura si è già espressa favorevolmente.

Infine il tema dei ricorsi, visto che al momento chi ha la possibilità di permettersi un avvocato sta vincendo le proprie cause. Al momento sono 95 le sanzioni annullate, ovvero lo 0,06%. In totale sono stati presentati 463 ricorsi su 175mila infrazioni, dei quali 165 accolti, pari allo 0,12%.

Tra le tante infrazioni riscontrate negli ultimi tempi anche due autovetture che sono transitate di fronte all’autovelox a 196 e 220 km/h.