Ladri in azione nel Ponente, comitato per la sicurezza a Camporosso: proposto protocollo per il 'Controllo di Vicinato' (Foto e video)

Stipulare un protocollo d'intesa per il 'Controllo di Vicinato' è stato proposto al tavolo di sicurezza e ordine pubblico a Camporosso, richiesto dal sindaco di Camporosso Davide Gibelli, svoltosi questa mattina presso il centro Falcone con il prefetto di Imperia Antonio Giaccari, il questore Andrea Lo Iacono, le forze dell'ordine e i sindaci del territorio.

Un momento di confronto per mettere in campo soluzioni contro i ladri che hanno colpito diverse abitazioni nella val Nervia, val Verbone e nella valle del rio Borghetto. "C'è grande attenzione a questo comprensorio" - dice il prefetto Antonio Giaccari - "Sono stati fatti servizi straordinari, abbiamo accolto le preoccupazioni dei sindaci e continueremo con i servizi di controllo del territorio. E' stata lanciata l'idea di stipulare un protocollo di Controllo di Vicinato per organizzare gli sforzi pubblici e privati allo sforzo del bene comune".

Il 'Controllo di Vicinato' è un'iniziativa che mira a creare una rete di collaborazione tra i cittadini per il monitoraggio e la sicurezza del territorio. Questo sistema, che si basa sulla partecipazione attiva dei residenti, permetterà di sensibilizzare la comunità e favorire una maggiore attenzione collettiva verso situazioni sospette, migliorando il controllo e la prevenzione dei crimini. "Sono stati coinvolti diciotto sindaci dell'estremo ponente ligure" - afferma il sindaco Davide Gibelli - "L'incontro è stato proficuo. E' stato messo in evidenza che la sicurezza è plurima. Si è discusso dei riflessi che ci sono stati sulla popolazione che ha espresso sentimenti paura e insicurezza. I cittadini si sono messi in rete, si sono organizzati in gruppi e hanno agito per contrastare il fenomeno. Il coinvolgimento della cittadinanza però deve essere regolamentato. E' stato così proposto un protocollo che è un sistema che garantisce maggiore efficienza e regole e consentirà sicuramente nei prossimi anni una forma di collaborazione più efficiente tra la cittadinanza, le amministrazioni e le forze dell'ordine che operano sul nostro territorio".