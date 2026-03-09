Sanremo: piazza Castello, mattoni già danneggiati nei giardini appena rifatti, scooter sui viali e mancano controlli efficaci

Nei giardini di piazza Castello a Sanremo, recentemente riqualificati, la nuova pavimentazione in mattoni rossi mostra già i primi segni di danneggiamento. Un problema che sta suscitando preoccupazione tra cittadini e frequentatori dell’area verde, soprattutto perché i lavori sono stati completati da poco. Come documentato anche da alcune fotografie scattate sul posto, la causa appare piuttosto evidente: scooter e motorini salgono direttamente sui percorsi pedonali, arrivando persino a parcheggiare sui viali con il cavalletto, compromettendo così l’integrità della nuova superficie.

Una situazione che, secondo diverse segnalazioni, sarebbe favorita anche dall’assenza di adeguate protezioni. Mancano infatti pali con catene o dissuasori efficaci, strumenti che in molti spazi pubblici vengono utilizzati proprio per impedire l’accesso ai mezzi a motore nelle aree pedonali. A questo si aggiunge il tema dei controlli. Alcuni cittadini si chiedono se vi siano verifiche sufficienti da parte della polizia locale e quale sia l’effettiva funzione delle telecamere di sorveglianza annunciate in passato per monitorare la zona. Il timore espresso da chi frequenta la piazza è che, senza interventi rapidi, il recente intervento di riqualificazione possa trasformarsi in uno spreco di risorse pubbliche. Per molti residenti la questione è semplice: le regole di convivenza e civiltà devono essere rispettate, ma allo stesso tempo gli spazi pubblici devono essere protetti con strumenti adeguati e controlli costanti.

Nel frattempo, mentre i primi mattoni mostrano già i segni del passaggio dei mezzi, resta aperta la domanda: come evitare che un intervento appena concluso inizi a deteriorarsi così rapidamente?