Operazione anti-abusivismo al mercato di Ventimiglia: maxi sequestro della Polizia

Operazione della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri al mercato storico di Ventimiglia, dove gli agenti del Commissariato, impegnati nei servizi di ordine pubblico disposti dal Questore di Imperia, hanno sequestrato un ingente quantitativo di merce contraffatta. L’intervento è scattato dopo una serie di appostamenti lungo il tratto del lungomare, in Passeggiata Cavallotti, dove è stato individuato un gruppo di stranieri con al seguito numerosi articoli falsificati.

La merce – borse, foulard, berretti, bracciali, borselli, astucci e portamonete – riportava i marchi di note case di moda come Prada, Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent e Dior. Parte del materiale era nascosto in lenzuola, parte in zaini particolarmente voluminosi. Gli agenti, coordinati dal dirigente, vice questore Paolo Arena, sono intervenuti con cautela a causa dell’elevata presenza di visitatori, molti dei quali provenienti anche dalla vicina Francia.

Il personale di Polizia è riuscito a bloccare e sequestrare la merce, mentre i venditori abusivi si sono dati alla fuga tra la folla facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto riferito, i prodotti sequestrati risultano di scarsa qualità e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, motivo per cui il contrasto alla contraffazione resta una priorità.

Dal Commissariato fanno sapere che i controlli proseguiranno con cadenza settimanale, per evitare che il mercato diventi un punto di riferimento per attività illegali. Una linea condivisa anche dai rappresentanti della Confcommercio, che nei giorni scorsi hanno incontrato il dirigente Arena ricevendo rassicurazioni sull’intensificazione delle verifiche.

I sequestri effettuati – sottolinea la Polizia – confermano l’attenzione costante sul fenomeno e l’impegno nel tutelare commercianti regolari e cittadini.