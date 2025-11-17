Convento di Taggia, Suetta rassicura: “Fondi già stanziati, iter in corso. Siamo vicini al primo step di messa in sicurezza” (Video)

Il Convento di San Domenico a Taggia, uno dei complessi monumentali più importanti della Liguria, è da mesi al centro di attenzione e preoccupazioni. Prima l’allarme lanciato dalla minoranza in consiglio comunale, che denunciava la chiusura del primo piano dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco e chiedeva chiarezza sui tempi degli interventi. Poi l’intervento della Provincia di Imperia, che ricordava come la gestione e la responsabilità sugli interventi non spettino né al Comune né all’ente provinciale, ma al Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell’Interno.

Ora, a fare chiarezza sull’intera vicenda, arriva la voce del vescovo di Ventimiglia–Sanremo, mons. Antonio Suetta, che in un'intervista ha ricostruito nel dettaglio la situazione attuale, le criticità e i passaggi amministrativi che hanno rallentato l’avvio dei lavori. “Un bene di immenso valore storico e artistico. Il Convento è uno dei complessi più importanti della nostra zona — spiega Suetta — per architettura, storia e patrimonio artistico. Custodisce opere straordinarie come il ciclo del Brea e del Canavesio". Fondato come convento domenicano e abitato per secoli dai frati, è oggi affidato alla Diocesi, ma non è di proprietà né dei Domenicani né della stessa Diocesi. Come ricorda il vescovo, rientra tra i beni storici confiscati allo Stato e oggi appartenenti al FEC, con gestione territoriale legata alla Prefettura.

La diocesi, però, da circa vent’anni assicura l’uso religioso e culturale del complesso: "La Chiesa è regolarmente fruibile, e garantiamo l’accesso turistico al chiostro e agli ambienti visitabili, oltre ad aver ospitato per anni ritiri, incontri, corsi e iniziative culturali". Il problema delle coperture: “Ammalorate, serve intervento urgente”. La criticità emersa negli ultimi mesi riguarda le coperture. I Vigili del Fuoco, dopo un sopralluogo, hanno disposto l’interdizione del primo piano, giudicando la situazione non compatibile con attività o presenze continuative. "Le coperture sono molto ammalorate — conferma Suetta — e serve una manutenzione straordinaria urgente. I fondi ci sono: il FEC li ha già stanziati, anche grazie al nostro impulso. Ma devono essere utilizzati da una stazione appaltante pubblica". È qui che nasce l’impasse burocratica: gli interventi possono essere gestiti solo da enti come la Soprintendenza, il Provveditorato alle opere pubbliche o un altro ente individuato dalla Prefettura. La definizione di chi debba essere la stazione appaltante ha rallentato l’avvio dei lavori.

La riunione in Prefettura: “Siamo al primo step di messa in sicurezza”. Secondo Suetta, l’incontro decisivo è stato quello del 12 novembre in Prefettura, che ha finalmente delineato una direzione chiara: "Con la buona volontà di tutti i soggetti coinvolti — Prefettura, FEC, enti tecnici — siamo arrivati a un primo step. È in preparazione un intervento provvisionale di messa in sicurezza delle coperture, al quale dovranno seguire i lavori definitivi. Siamo fiduciosi". La Diocesi, da parte sua, «ha confermato la disponibilità a mantenere in efficienza il Convento nelle parti fruibili e — qualora fosse possibile giuridicamente — a fungere essa stessa da stazione appaltante».

Attività religiose e visite proseguono regolarmente. Nonostante l’interdizione del primo piano, la vita del complesso non è ferma: "Continuiamo a celebrare la Santa Messa al sabato pomeriggio e a offrire le visite guidate. Il Convento resta un luogo vivo, amato, e vogliamo che rimanga accessibile". Un patrimonio che attende il suo futuro. L’auspicio condiviso — da amministrazione, cittadini, Diocesi e Prefettura — è che si possa procedere rapidamente alla messa in sicurezza e poi al restauro completo di un luogo simbolo per Taggia e per tutta la Liguria. Suetta chiude con un messaggio di fiducia: "La volontà comune è quella di arrivare all’esecuzione dei lavori necessari per salvaguardare un immobile di grande pregio e garantirne la piena fruibilità. Il Convento merita cura, e credo che siamo finalmente sulla strada giusta".