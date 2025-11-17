Ventimiglia, incontro a Genova sui lavori Anas a Ponte San Ludovico: ascoltate le istanze di frontalieri e commercianti

I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza alla frontiera bassa di Ventimiglia, al confine tra Italia e Francia, al centro di un confronto svoltosi oggi a Genova tra Amministrazione comunale, associazioni di categoria, frontalieri e Anas.

Sono state sollevate, in particolar modo, le istanze dei frontalieri e delle associazioni di categoria, preoccupati della ricaduta negativa che i lavori di Anas potrebbero creare ai lavoratori e all'economia della città, preoccupazioni condivise anche dal sindaco Flavio Di Muro e dal consigliere Roberto Parodi. "E' appena terminata la riunione negli uffici della direzione regionale di Anas a Genova con l'ingegner Dinnella, che è il capo dipartimento a livello regionale, la direzione dei lavori, le associazioni dei frontalieri e del commercio" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro, che era presente insieme al consigliere comunale Roberto Parodi - "C'è stato un grande senso di condivisione e di apprezzamento unanime rispetto a un'apertura di Anas nei confronti degli stakeholders del territorio".

Tra i temi affrontati anche la chiusura al transito, per quattro mesi, della strada statale per Ponte San Ludovico e la successiva viabilità a senso unico alternato prevista per otto mesi. "Domani ci sarà un ulteriore e definitivo sopralluogo di Anas nella galleria Balzi Rossi e nella galleria Dogana per vedere, a livello definitivo, la reale problematica della sicurezza in relazione all'istanza che è stata formulata per chiedere di posticipazione dei lavori a dopo le vacanze natalizie" - fa sapere il sindaco Di Muro - "E' previsto un confronto con la direzione nazionale, nei prossimi giorni, per arrivare a definire entro la settimana la data precisa dell'inizio dei lavori fermo restando le tempistiche già chiarite di quattro mesi più otto. Al termine dei quattro mesi è prevista, infatti, una viabilità a senso unico alternato. Anas si è impegnata a ridurre ancora le tempistiche rispetto alla previsione degli otto mesi".

Si è parlato, inoltre, di costituire un tavolo di coordinamento permanente con l'Amministrazione comunale e le associazioni del territorio che si dovrà riunire a cadenza mensile una volta iniziati i lavori per verificare, ogni volta, lo stato di aggiornamento dei lavori. "Avrà l'obiettivo di fare una sorta di monitoraggio e controllo dei lavori" - sottolinea il primo cittadino.