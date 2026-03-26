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Attualità | 26 marzo 2026, 14:52

Croce Rossa Sanremo: sabato dalle 10 gazebo davanti al Centrale per uova solidali a sostegno dell’inclusione sociale

I volontari del comitato matuziano incontrano la cittadinanza nel cuore della città per sostenere progetti dedicati alle persone più fragili

Croce Rossa Sanremo: sabato dalle 10 gazebo davanti al Centrale per uova solidali a sostegno dell’inclusione sociale

Sabato mattina, a partire dalle 10, i volontari del comitato matuziano della Croce Rossa Italiana saranno presenti a Sanremo con un gazebo solidale davanti al Cinema Teatro Centrale, dove sarà possibile acquistare le uova solidali pasquali. L’iniziativa ha un obiettivo preciso: sostenere le attività di inclusione sociale promosse sul territorio dal comitato locale, rivolte in particolare alle persone e alle famiglie in condizioni di fragilità.

Attraverso questo appuntamento, i volontari intendono non solo raccogliere fondi, ma anche incontrare la cittadinanza, sensibilizzare sui progetti attivi e rafforzare il legame con la comunità locale. Il ricavato della vendita delle uova solidali sarà infatti interamente destinato alle iniziative di inclusione sociale, contribuendo concretamente a sostenere interventi e percorsi dedicati alle fasce più vulnerabili del territorio matuziano.

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