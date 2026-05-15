Bordighera ottiene la Bandiera Blu 2026 per spiagge e approdo turistico

Bordighera ottiene la Bandiera Blu per il litorale e per il porto turistico anche nel 2026. È stato, infatti, ufficialmente confermato ieri, durante la cerimonia avvenuta presso la sala convegni del C.N.R. di Roma, il conferimento della Bandiera Blu 2026 per tutto il litorale costiero della città delle palme e della Bandiera Blu 2026-27 per il porto di Bordighera.

I vessilli assegnati dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) non solo certificano la qualità delle acque di balneazione ma promuovono un turismo sostenibile dietro il quale c'è un insieme di indicatori che raccontano un territorio: depurazione, servizi, mobilità sostenibile, sicurezza, accessibilità, gestione urbana, raccolta differenziata, qualità dell’accoglienza e attenzione ambientale. Elementi che, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati sempre più importanti nella costruzione dell’immagine turistica di una località balneare.

Per il porto turistico si tratta, inoltre, di una conferma che valorizza l’impegno verso innovazione, tutela ambientale e miglioramento continuo dei servizi dedicati al diportismo, come evidenziato anche nella comunicazione ufficiale di Assonat – Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici. Un risultato che rappresenta negli anni un simbolo riconosciuto per Bordighera e per il suo legame con il mare.