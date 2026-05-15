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Attualità | 15 maggio 2026, 14:58

Taggia: il sindaco Alessandro Mager visita “La Casa Grande di Giz”, punto di riferimento del ponente ligure per il sostegno alle fragilità (Foto)

Il sindaco di Sanremo ha incontrato il presidente Giacomo “Mino” Casagrande per approfondire i progetti dell’associazione e rafforzare la rete di collaborazione tra volontariato e istituzioni.

Incontro tra Alessandro Mager e Giacomo “Mino” Casagrande a Taggia, presso l’associazione “La Casa Grande di Giz”.

Incontro tra Alessandro Mager e Giacomo “Mino” Casagrande a Taggia, presso l’associazione “La Casa Grande di Giz”.

Questa mattina Alessandro Mager,  il sindaco di Sanremo, ha visitato l’associazione di volontariato “La Casa Grande di Giz” di Taggia, realtà attiva nel sostegno alle persone fragili e già coinvolta in diverse collaborazioni con il Comune di Sanremo.

Ad accogliere il primo cittadino è stato il presidente dell’associazione, Giacomo “Mino” Casagrande, che ha illustrato le attività e i progetti portati avanti dalla struttura. Dal 2021 “La Casa Grande di Giz” opera sul territorio con l’obiettivo di garantire assistenza e promuovere percorsi di inclusione dedicati a persone che vivono situazioni di difficoltà.

Nel corso dell’incontro il sindaco Mager ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’associazione e per il ruolo che rappresenta nel ponente ligure nell’ambito del sostegno sociale e della solidarietà.

“La Casa Grande di Giz – ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager – è una realtà che rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Consolidare la rete del volontariato tra Sanremo e Taggia è un obiettivo importante, perché la sinergia tra gli enti e le diverse realtà possono ottimizzare le risorse. L’auspicio è che le collaborazioni già in essere riescano ad essere formalizzate e ampliate, affinché venga rafforzata quella rete di protezione sociale e solidarietà fondamentale per le persone in difficoltà”.

Redazione

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