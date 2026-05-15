Ciclovia Tirrenica del Golfo Dianese inaugurata tra Diano Marina, Cervo e San Bartolomeo: entro il 22 giugno pronto il collegamento con Imperia

È stata inaugurata ufficialmente oggi la Ciclovia Tirrenica del Golfo Dianese, il nuovo tratto ciclopedonale che collega Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo. L’opera, già aperta al pubblico dal 3 aprile scorso prima del ponte pasquale, è stata celebrata con una lunga pedalata da Andora a Diano Marina alla presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali.

All’evento hanno partecipato gli assessori regionali Giacomo Raul Giampedrone, delegato alle Infrastrutture, Marco Scajola all’Urbanistica e Luca Lombardi al Turismo, insieme ai sindaci dei Comuni coinvolti: Natalina Cha per Cervo, Cristiano Za Garibaldi per Diano Marina, Filippo Scola per San Bartolomeo al Mare e Mauro Demichelis per Andora.

Il nuovo percorso rientra nel Lotto Prioritario della Ciclovia Tirrenica, di cui Regione Liguria è soggetto attuatore, e consente di attraversare i centri abitati dei tre borghi fino al confine con Andora. Il tracciato si sviluppa per circa 7 chilometri ed è stato realizzato grazie a un investimento complessivo di circa 9,5 milioni di euro finanziati attraverso Fondi Strategici Regionali, PNRR e FSC.

“Quello di oggi è un grande risultato che completeremo quando inaugureremo il tratto dell’incompiuta, tra il 20 e il 22 giugno”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. “Si tratta di un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro da parte di Regione Liguria che ha voluto non solo progettare ma anche realizzare questa importante infrastruttura insieme alle amministrazioni comunali e al Ministero delle Infrastrutture. Questi trenta giorni di pre-apertura, da Pasqua a oggi, hanno dimostrato quanto questo investimento sia efficace”.

Secondo Giampedrone, il completamento del tratto tra Imperia e Diano Marina permetterà di percorrere oltre 40 chilometri di ciclovia da Ospedaletti ad Andora, valorizzando un contesto paesaggistico e ambientale di grande pregio.

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha sottolineato come il completamento della ciclovia nel tratto Andora-Diano Marina rappresenti il risultato di un percorso di pianificazione avviato nel maggio 2018 con la sottoscrizione dell’intesa quadro tra Regione Liguria, Comuni interessati, RFI e FS Sistemi Urbani. Scajola ha inoltre evidenziato che anche il futuro tratto Finale-Andora seguirà la stessa impostazione progettuale, integrando il recupero delle aree ferroviarie dismesse con interventi di rigenerazione urbana.

Gli interventi collegati alla ciclovia valgono complessivamente un milione di euro e comprendono nuove aree parcheggio, la riqualificazione di spazi verdi, nuovi spazi pubblici e collegamenti diretti con il tracciato ciclopedonale nei Comuni di Cervo, San Bartolomeo al Mare e Diano Marina.

Per l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, la nuova infrastruttura rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione del turismo outdoor e del cicloturismo in Liguria. “Il cicloturismo è un segmento del turismo su cui puntiamo moltissimo”, ha dichiarato Lombardi, ricordando inoltre che dal 19 al 21 giugno Sanremo ospiterà l’undicesima edizione del Green Road Award, l’Oscar del Cicloturismo, vinto lo scorso anno dalla Liguria con il progetto Cycling Riviera.

Soddisfazione anche da parte dei sindaci del territorio coinvolto. Cristiano Za Garibaldi, sindaco di Diano Marina, ha definito la Ciclovia Tirrenica “un’opera dal valore inestimabile” per il territorio. Filippo Scola, sindaco di San Bartolomeo al Mare, ha parlato di “una nuova opportunità di scoprirsi sostenibile, accessibile e capace di valorizzarsi secondo un nuovo modello di accoglienza turistica”. Lina Cha, sindaca di Cervo, ha infine sottolineato l’importanza di “strutture intelligenti” in grado di migliorare la qualità della vita e rafforzare l’attrattività del territorio senza alterarne il paesaggio.