Ventimiglia, scoppia la discussione: il waterfront divide l'opinione della maggioranza

Il waterfront divide l'opinione degli amministratori di Ventimiglia. Un'accesa discussione è, infatti, nata ieri sera nel corso di una riunione di maggioranza.

Sembrerebbe che i vari partiti, in particolar modo Fratelli d'Italia e Forza Italia, non siano riusciti a mettersi d'accordo sul da farsi: se andare avanti con la pratica e poi approvare il regolamento oppure se approvare prima il regolamento e poi proseguire con la pratica. Entrambi sono, infatti, pronti per poter essere votati in consiglio comunale grazie al proficuo lavoro degli uffici che hanno seguito tutte le indicazioni provenienti dalla parte pubblica, politica e dagli enti.

Si è creato, perciò, uno stallo. Nei prossimi giorni la maggioranza si riunirà nuovamente per approfondire la questione e alla fine decidere su come procedere.