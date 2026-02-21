 / Politica

Elezioni amministrative 2026, Bordighera Viva inaugura il point elettorale (Foto e video)

Un luogo di incontro, ascolto, partecipazione e cultura

Un luogo di incontro, di ascolto, di partecipazione e di cultura. Bordighera Viva, la lista civica a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna, inaugura il suo point elettorale in via Vittorio Emanuele 269 nella città delle palme.

Uno spazio, dunque, per incontrare e conoscere le persone che hanno deciso di candidarsi al fianco di La Vigna in vista delle prossime elezioni amministrative a Bordighera. Al taglio del nastro erano, infatti, presenti i candidati consiglieri: Daniele Guerrini, Stefano Sapino, Chiara Mazzocchi, Axel Vignotto, Tiziana Condoluci, Caterina Dimasi, Marco Farotto, Matteo Biancheri e Bruno Sabatino.

All'interno del point è possibile ammirare anche la mostra d'arte dell'artista bordigotto Marco Farotto, promotore della lista civica Bordighera Viva. "Il progetto espositivo si inserisce nel solco della tradizione artistica di Bordighera, città storicamente attenta al dialogo tra arte e territorio. Ospiteremo diversi artisti locali, il primo è Marco Farotto" - fa sapere il candidato sindaco Carlo La Vigna - "I dipinti esposti da Farotto sono un omaggio appassionato al Beodo, angolo dell’anima profondamente caro ai cittadini di Bordighera. In ogni tela le palme tornano come presenze vive, quasi custodi silenziose del paesaggio, mentre i colori, vibranti, intensi e ardenti, sprigionano un’esplosione di luce che avvolge lo sguardo, emoziona e restituisce tutta la poesia di quei luoghi amati. Iniziamo, quindi, mettendo in evidenza lo spirito del nostro gruppo: persone che, accanto all’impegno civico, portano competenze, sensibilità e percorsi professionali profondamente radicati nel territorio".

Elisa Colli

