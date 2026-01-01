Bordighera Viva apre il nuovo anno e si presenta alla città: Marco Farotto introduce il progetto civico

Con l’avvio del nuovo anno, Bordighera Viva si presenta alla città attraverso il suo fondatore, segnando un passaggio importante nel cammino della lista. È Marco Farotto, già Presidente del Consiglio Comunale di Bordighera, ad introdurre ufficialmente il percorso di Bordighera Viva.

"Il passaggio a un nuovo anno è un’occasione per fermarsi, riflettere e fare scelte consapevoli – spiega Farotto –. Bordighera Viva nasce come progetto civico indipendente, costruito attorno a un’idea chiara di città e a un metodo fondato su competenza, attenzione e rispetto per il territorio; pensato per chi chiede qualità nelle scelte pubbliche, e soprattutto presenza costante e una visione equilibrata della città. Crediamo che non si possa amministrare una comunità rimanendo chiusi negli uffici: una città va vissuta ogni giorno, ascoltata, compresa."



Il profilo di Marco Farotto porta al progetto un’esperienza amministrativa e culturale riconosciuta, maturata in anni di impegno istituzionale e nella vita cittadina. Un contributo che rafforza l’identità della lista e ne definisce con chiarezza l’impostazione.

Accanto al fondatore, Bordighera Viva sta prendendo forma attraverso un lavoro di confronto e selezione che coinvolge persone diverse per età, esperienze e percorsi, unite dalla volontà di contribuire in modo concreto al futuro della città. Profili radicati nel territorio, competenze maturate in ambiti differenti e una forte motivazione civica costituiscono l’ossatura del progetto, che verrà presentato progressivamente nelle prossime settimane.

"Conosco Bordighera, le sue dinamiche, le criticità e le risorse. Bordighera Viva nasce da questa conoscenza e dalla volontà di metterla al servizio della città. Ci sarà modo di presentare la squadra, il candidato sindaco e, naturalmente, le proposte. Ma già da oggi è importante affermare una visione chiara e un metodo serio."



Una visione che guarda avanti, senza strappi, ma con determinazione. "Auguro a tutti i bordigotti un anno bellissimo, fondato sulla partecipazione e sulla responsabilità. Bordighera Viva vuole offrire alla città una prospettiva credibile, fatta di cura, equilibrio e concretezza, per costruire la città che vogliamo, insieme. È da qui che intendiamo partire."