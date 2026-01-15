Elezioni amministrative: Axel Vignotto, Tiziana Condoluci e Caterina Dimasi tra i candidati di Bordighera Viva (Foto)

Axel Vignotto, Tiziana Condoluci e Caterina Dimasi hanno deciso di candidarsi nella lista civica Bordighera Viva in vista delle prossime elezioni amministrative nella città delle palme.

Sono tre giovani cittadini disposti a mettersi al servizio di Bordighera. Il 28enne Axel Vignotto è un imprenditore del centro cittadino, da anni attivo nella vita economica e associativa della città. Giurista, formato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha già contribuito in passato al dibattito politico locale portando attenzione ai temi delle associazioni, del commercio e del rapporto tra amministrazione e tessuto cittadino. La sua scelta di candidarsi nasce dalla volontà di mettere le sue competenze sviluppate negli anni e le sue energie al servizio di un progetto civico che punta a rimettere al centro i bisogni reali di Bordighera con uno sguardo attento sia al presente, sia alle prospettive future della città.

La 34enne Tiziana Condoluci è nata e cresciuta a Bordighera. La sua candidatura nasce da un legame profondo con Bordighera Alta, dove la sua famiglia è stata per anni un punto di riferimento grazie allo storico Bar Corallo (da Biagio), gestito dal padre Biagio Condoluci. Un luogo che per lungo tempo non è stato soltanto un’attività commerciale ma uno spazio di incontro e socialità per il centro storico. Un legame autentico con il quartiere e con la città, che oggi Tiziana sceglie di trasformare in impegno civico, mettendosi per la prima volta in gioco in politica.

Caterina Dimasi, invece, nel suo percorso professionale ha maturato esperienze nel commercio, nel marketing e nel settore agricolo. Oggi, madre di due figlie piccole, ha scelto di dedicarsi principalmente alla famiglia. Una sensibilità che si traduce nella volontà di contribuire a rendere Bordighera una città più vivibile per i bambini e per le famiglie, attraverso spazi pubblici pensati per il gioco, il movimento e la socialità, e scelte amministrative capaci di guardare davvero al futuro.

Bordighera Viva prosegue, perciò, il percorso di presentazione dei candidati al consiglio comunale, confermando una scelta chiara: "mettere al centro persone che conoscono la città, la vivono ogni giorno e che sono pronte a lavorare con serietà e spirito di servizio per il futuro di Bordighera".

Una lista civica, dunque, indipendente, costruita attorno alle persone e non alle etichette con l’obiettivo di offrire a Bordighera un’amministrazione seria, presente e profondamente legata al territorio. "Bordighera Viva nasce dall’idea che l’amministrazione di una città debba fondarsi su competenza, ascolto e responsabilità" - dice il candidato sindaco Carlo La Vigna sottolineando il metodo e la visione della lista Bordighera Viva.