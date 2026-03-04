Sanremo, sventata tragedia a Baragallo: il consigliere Ventimiglia ringrazia le forze dell’ordine e i soccorritori

“Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Municipale e dei Carabinieri che, insieme ai Vigili del Fuoco ed agli operatori del servizio sanitario, hanno sventato quella che poteva diventare una vera e propria tragedia, ieri pomeriggio in via Dante Alighieri nel quartiere di Baragallo”.

Sono le parole di Daniele Ventimiglia, consigliere comunale di Futuro Nazionale, che ha commentato l’accaduto di ieri nel popoloso quartiere matuziano.

“Un grazie di cuore – termina – va agli uomini dei comandanti Asconio e Zanardo che, senza pensare ai rischi che correvano, hanno fermato la donna di origini nigeriane che, dopo aver minacciato il vicino di casa ed i figli con un grosso coltello, aveva anche manifestato la volontà di far esplodere l’appartamento con il gas”.

Una vicenda che ha scosso e non poco l’intero quartiere, i cui residenti si sono resi conto dell’accaduto solo dopo aver appreso la dinamica dei fatti.