Sanremo, il sindaco Alessandro Mager alla giornata conclusiva della Competition for Military Academies

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha partecipato alla giornata conclusiva della “Competition for Military Academies”, organizzata dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario.

L’evento, ospitato durante l’intera settimana nella sede dell’Istituto di Villa Ormond, ha portato in città giovani cadetti da tutto il mondo, offrendo loro una preziosa opportunità di confronto sulle questioni fondamentali del diritto internazionale umanitario, approfondendo la comprensione delle norme che regolano i conflitti armati e rafforzando la consapevolezza dei principi di responsabilità, protezione e rispetto della dignità umana.

«Ancora una volta Sanremo conferma il suo ruolo di punto di riferimento internazionale per la promozione dei valori del diritto, della convivenza pacifica e del rispetto reciproco – dichiara il sindaco Alessandro Mager - Nell’occasione desidero esprimere la mia sincera e profonda gratitudine all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario per il costante impegno e l'alta qualità del lavoro svolto per molti anni a livello internazionale».