ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 16 maggio 2026, 07:05

Obiettivo Bordighera: "Sport tutto l’anno, il tennis è un patrimonio da valorizzare"

"Lo sport è destagionalizzazione", dice la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino

Obiettivo Bordighera: &quot;Sport tutto l’anno, il tennis è un patrimonio da valorizzare&quot;

"Dal 1878 a oggi a Bordighera. Il tennis è un patrimonio da valorizzare" - dice Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, che è pronta a proporre eventi di richiamo, la realizzazione di nuovi campi coperti, il rilancio del Bordighera Lawn Tennis Club e del nuovo circolo bordigotto “Queen’s” Btc (Bordighera tennis club).

"I primi campi da tennis nazionali vennero fondati in città nel 1878 dalla comunità anglicana che si era insediata da tempo e alla quale si sono ereditate anche altre importanti testimonianze d’epoca. Centoquarantotto anni di storia che sono una risorsa turistica straordinaria, se opportunamente valorizzati. E di recente nella pagina sportiva tennistica è divenuto parte integrante anche il Piatti Tennis Center, centro di eccellenza internazionale per la formazione agonistica. Jannik Sinner ma anche altre 'teste di serie' si sono allenati qui, sulle alture dove ha sede il sodalizio" – dice Obiettivo Bordighera "Il Lawn Tennis Club 1878 deve essere potenziato. Vanno effettuati controlli costanti sulle condizioni dei campi e della struttura, va incentivata la Scuola Tennis, facilitate le attività agonistiche per attrarre tennisti residenti e visitatori. Il club più antico d’Italia merita di essere conosciuto come tale. Per questo vogliamo identificare tipologie di eventi capaci di attirare attenzione su Bordighera proseguendo la collaborazione con il Piatti Tennis Center: tornei agonistici, incontri dimostrativi, eventi che diventino appuntamento fisso annuale e punto di riferimento  per appassionati da tutta Europa e non solo".

Obiettivo Bordighera vuole ampliare la dotazione degli attuali campi da tennis spostando il gioco delle bocce in un’area appropriata e costruendo, nell’area liberata, nuovi campi coperti per la stagione invernale e open air per i mesi nei quali il clima lo consente. "Anche il Circolo Boccistico 'Biancheri-Muller'sostengono i candidati della lista civica - è una realtà storica che merita una nuova sede adeguata".

Non solo tennis: sport per tutte le età, tutto l’anno. "Vogliamo ampliare l’offerta sportiva per bambini e ragazzi con le attività del Polo Nautico, vela, canoa, snorkeling, pesca d’altura, surf, nuoto" – dice il gruppo – "Come necessario sostenere le forme associative che promuovono l’attività fisica per tutte e tutti, sempre". 

"Il cicloturismo, il tennis, gli sport del mare e tutti gli sport locali sono risorse economiche concrete" dichiara Giuseppe De Benedetti, candidato consigliere - "Dobbiamo valorizzarle seriamente, non lasciare che restino potenziale inespresso. Lo sport è destagionalizzazione. Un torneo di tennis a novembre, una regata a marzo, un corso di vela a settembre portano persone a Bordighera quando gli alberghi ne hanno maggiore necessità. E faremo in modo che accada".

News collegate:
 Villa Regina Margherita ancora chiusa e Biblioteca Civica Internazionale da riqualificare: Obiettivo Bordighera punta a un rilancio culturale della città - 17-05-26 07:05
 Il candidato sindaco Davide Sattanino: "Bordighera torni ad essere città giardino" - 15-05-26 07:05
 Piano del Verde, Città Giardino e aree pubbliche: le proposte di Obiettivo Bordighera per il Puc - 14-05-26 07:03
 Marcia delle Palme, Sattanino: "Obiettivo Bordighera non ha nulla a che fare con l'esposto" - 13-05-26 21:15
 "Da 75 a soli 16 alberghi in quarant’anni, la rotta va invertita": Obiettivo Bordighera presenta il piano per il rilancio turistico  - 13-05-26 14:35
 Bordighera, Sattanino replica al Comitato cittadino: “Le risposte erano già nel nostro programma” - 12-05-26 11:57
 Verso le elezioni amministrative, sei domande sui problemi della città: spuntano manifesti del 'Comitato cittadino di Bordighera' (Foto) - 11-05-26 19:15
 Navette elettriche, parcheggi e mobilità sostenibile per muoversi a Bordighera senza stress. Sattanino: "Soluzioni concrete" - 11-05-26 07:49
 Obiettivo Bordighera, Mara Lorenzi: "Programmi elettorali elaborati dall'intelligenza artificiale rendono aleatorio il patto con i cittadini" - 09-05-26 14:45
 Temporary shops, marchi De.Co., partnership tra esercenti e destagionalizzazione: le proposte di Obiettivo Bordighera per il rilancio del commercio - 09-05-26 07:11
 Saint Charles, Obiettivo Bordighera: "Baldassarre vuole difendere l'ospedale ma in passato non prese impegno formale per tutelarlo" - 08-05-26 11:03
 Incontro in piazza con Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: "Il contatto umano è un valore da difendere" - 07-05-26 15:59
 Obiettivo Bordighera propone un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria - 07-05-26 07:05
 Ospedale di Bordighera, Mara Lorenzi: "Un presidio che chiede impegno continuativo da parte della Regione" - 05-05-26 08:00
 Salute e sanità, Obiettivo Bordighera punta a tutelare presidi territoriali e i servizi ai cittadini - 05-05-26 07:05
 Bordighera al voto, ecco i cinque programmi per il dopo Ingenito: sfida su turismo, decoro e rilancio città - 04-05-26 07:14
 Obiettivo Bordighera, il candidato sindaco Davide Sattanino: "Predisposto un piano per una città più sicura e inclusiva" - 03-05-26 07:11
 Bordighera Alta, l’ex Ufficio Tecnico diventerà Centro Civico-Turistico: proposta concreta di Obiettivo Bordighera - 02-05-26 07:05
 Obiettivo Bordighera: "Sasso e Arziglia necessitano di interventi migliorativi" - 01-05-26 17:45
 Rischio incendi, Obiettivo Bordighera punta sulla prevenzione: "E' un dovere e una priorità" - 01-05-26 12:48
 Obiettivo Bordighera: "Borghetto San Nicolò e le Due Strade meritano la stessa attenzione del centro" - 30-04-26 15:45
 Una città più vivibile, attrattiva, moderna e inclusiva: Obiettivo Bordighera presenta il programma amministrativo (Foto e video) - 30-04-26 07:11
 Bordighera, sorteggiato l’ordine delle liste: cinque candidati sindaco in corsa verso il voto di maggio - 26-04-26 17:21
 Scuola Maria Primina, Sattanino: "Obiettivo Bordighera solleciterà incontri con gli organi competenti" - 26-04-26 07:11
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera deposita la lista - 24-04-26 09:47
 Turismo tutto l'anno, miglioramento della vita, innovazione e tutela: Obiettivo Bordighera presenta il programma (Foto) - 24-04-26 07:09
 Villa Regina Margherita, futuro incerto tra ritardi e promesse: l’appello di Lorenzi in campagna elettorale - 24-04-26 07:05
 Bordighera, Baldassarre replica alle accuse: “Mistificazione della realtà, polemica senza fondamento” - 19-04-26 17:09
 Elezioni amministrative 2026, 'Obiettivo Bordighera' incontra la città sul lungomare (Foto) - 18-04-26 10:01
 Nuovo point di Obiettivo Bordighera alle Due Strade, tanti cittadini all'inaugurazione (Foto) - 17-04-26 11:46
 Obiettivo Bordighera si presenta: "Mettiamo competenze, esperienze e valori al servizio della città" (Foto e video) - 10-04-26 20:45
 Elezioni amministrative 2026, squadra e programma elettorale: Obiettivo Bordighera si presenta alla città (Foto) - 09-04-26 07:05
 'Obiettivo Bordighera', Melina Rodà: "Montenero va sviluppato e protetto, occorre creare un polo naturalistico e sportivo"  - 08-04-26 12:45
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera: "Puntiamo a rendere la città più moderna e vivibile" (Foto) - 25-03-26 07:11
 Turismo, tutela del verde, impegno sociale e spiagge tra i capisaldi del programma di Obiettivo Bordighera - 17-03-26 07:11
 Elezioni amministrative 2026, Obiettivo Bordighera inaugura il point elettorale (Foto e video) - 07-03-26 18:47
 Elezioni amministrative, 'Obiettivo Bordighera' è la lista del candidato sindaco Davide Sattanino (Foto) - 07-03-26 07:05
 "Cambiare prospettive per scoprire nuove direzioni", spunta 'Obiettivo Bordighera' - 03-03-26 17:48

I.P.E.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium