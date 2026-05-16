Obiettivo Bordighera: "Sport tutto l’anno, il tennis è un patrimonio da valorizzare"

"Dal 1878 a oggi a Bordighera. Il tennis è un patrimonio da valorizzare" - dice Obiettivo Bordighera, la lista a sostegno del candidato sindaco Davide Sattanino, che è pronta a proporre eventi di richiamo, la realizzazione di nuovi campi coperti, il rilancio del Bordighera Lawn Tennis Club e del nuovo circolo bordigotto “Queen’s” Btc (Bordighera tennis club).

"I primi campi da tennis nazionali vennero fondati in città nel 1878 dalla comunità anglicana che si era insediata da tempo e alla quale si sono ereditate anche altre importanti testimonianze d’epoca. Centoquarantotto anni di storia che sono una risorsa turistica straordinaria, se opportunamente valorizzati. E di recente nella pagina sportiva tennistica è divenuto parte integrante anche il Piatti Tennis Center, centro di eccellenza internazionale per la formazione agonistica. Jannik Sinner ma anche altre 'teste di serie' si sono allenati qui, sulle alture dove ha sede il sodalizio" – dice Obiettivo Bordighera – "Il Lawn Tennis Club 1878 deve essere potenziato. Vanno effettuati controlli costanti sulle condizioni dei campi e della struttura, va incentivata la Scuola Tennis, facilitate le attività agonistiche per attrarre tennisti residenti e visitatori. Il club più antico d’Italia merita di essere conosciuto come tale. Per questo vogliamo identificare tipologie di eventi capaci di attirare attenzione su Bordighera proseguendo la collaborazione con il Piatti Tennis Center: tornei agonistici, incontri dimostrativi, eventi che diventino appuntamento fisso annuale e punto di riferimento per appassionati da tutta Europa e non solo".

Obiettivo Bordighera vuole ampliare la dotazione degli attuali campi da tennis spostando il gioco delle bocce in un’area appropriata e costruendo, nell’area liberata, nuovi campi coperti per la stagione invernale e open air per i mesi nei quali il clima lo consente. "Anche il Circolo Boccistico 'Biancheri-Muller' – sostengono i candidati della lista civica - è una realtà storica che merita una nuova sede adeguata".

Non solo tennis: sport per tutte le età, tutto l’anno. "Vogliamo ampliare l’offerta sportiva per bambini e ragazzi con le attività del Polo Nautico, vela, canoa, snorkeling, pesca d’altura, surf, nuoto" – dice il gruppo – "Come necessario sostenere le forme associative che promuovono l’attività fisica per tutte e tutti, sempre".

"Il cicloturismo, il tennis, gli sport del mare e tutti gli sport locali sono risorse economiche concrete" – dichiara Giuseppe De Benedetti, candidato consigliere - "Dobbiamo valorizzarle seriamente, non lasciare che restino potenziale inespresso. Lo sport è destagionalizzazione. Un torneo di tennis a novembre, una regata a marzo, un corso di vela a settembre portano persone a Bordighera quando gli alberghi ne hanno maggiore necessità. E faremo in modo che accada".