Polo Civico e assessore Moscato a confronto: alberi, ecoisole, TARI e decoro nelle frazioni di Sanremo

Il Polo Civico di Sanremo prosegue il ciclo di incontri con l’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Mager. una delegazione del movimento ha incontrato l’assessore Moscato per affrontare diversi temi legati al verde pubblico, alla gestione dei rifiuti e alle problematiche delle frazioni cittadine. Durante il confronto si è parlato innanzitutto delle nuove piantumazioni previste in città. Il Polo Civico ha espresso apprezzamento per gli alberi già collocati in via Orazio Raimondo, ritenuti una scelta valida anche in vista di futuri interventi in via Padre Semeria e nella zona del Baragallo, dove il progetto dovrà essere completato.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle ecoisole, argomento che continua a suscitare malumori tra i cittadini. Il Polo Civico ha chiesto che le strutture vengano chiuse nella parte inferiore per impedire l’ingresso dei topi. Sul problema degli abbandoni dei rifiuti, il movimento ha avanzato una propria proposta. “L’assessore ci ha assicurato che ne parlerà in Amaie Energia”, spiegano Antonio La Rocca e Roberto Danieli, in attesa di verificare eventuali sviluppi. Sul tema del taglio degli alberi, il movimento ha ribadito la necessità di mettere al primo posto la sicurezza pubblica, sostenendo quindi l’operato del Comune, pur chiedendo che ogni intervento venga valutato con attenzione prima di procedere.

Tra le questioni sollevate anche quella delle frazioni, dove il Polo Civico ritiene necessaria la presenza stabile di un operatore ecologico a tempo pieno, possibilmente affiancato da un vigile di frazione per garantire maggiore controllo e decoro urbano. L’incontro, durato quasi due ore, si è concluso con l’impegno reciproco ad aggiornarsi entro tre mesi. “Siamo convinti che l’assessore Moscato troverà una soluzione anche grazie alle nostre proposte”, sottolineano dal Polo Civico, ricordando inoltre che le ecoisole erano già state ordinate dalla precedente amministrazione grazie ai fondi del PNRR, lasciando quindi margini di manovra piuttosto limitati.

Infine, il confronto si è concentrato anche sulla questione TARI. Il Polo Civico ha espresso forti perplessità sull’attuale sistema di quantificazione dei costi, rilanciando la proposta di una revisione delle agevolazioni in collaborazione con i servizi sociali. L’obiettivo sarebbe quello di tornare a una TARI gratuita al 100%, poi al 70% e al 50%, in base alla compatibilità con l’ISEE, misura già applicata nel 2024 e successivamente abbandonata nel 2025.