Forza Italia in visita al carcere di Sanremo: “Servono più agenti e meno sovraffollamento” (Video)

Si è svolta questa mattina, giovedì 13 agosto, la visita istituzionale alla Casa Circondariale di Sanremo organizzata dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), alla quale ha partecipato una delegazione di Forza Italia.

Presenti l’On. Enrco Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, l’On. Roberto Bagnasco, gli assessori regionali Marco Scajola e Claudia Morich, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, il consigliere regionale e segretario regionale di Forza Italia Liguria Carlo Bagnasco, la consigliera regionale Chiara Cerri e il presidente del Consiglio comunale di Imperia Simone Vassallo.

La delegazione del SAPPE è stata guidata dal segretario nazionale Vincenzo Tristaino e ha visto la partecipazione dei rappresentanti sindacali Ciriaco Pannese, Giuseppe Giangrande, Gennaro Pruto, Mauro Felicelli e Daniele Ceccucci.

"Abbiamo incontrato le forze di polizia penitenziaria per ascoltare le loro richieste - spiega l'assessore regionale Marco Scajola - Si tratta di una situazione che sicuramente necessita di un intervento da parte delle istituzioni. Mancano gli agenti e c'è sovraffollamento. Come Regione abbiamo voluto rappresentare in questa situazione per capire al meglio il vissuto nelle carceri e dare il nostro contributo".

La presenza di Forza Italia è stata apprezzata dal segretario nazionale del Sappe Vincenzo Tristaino: "Abbiamo fatto diverse segnalazioni per le situazioni critiche della struttura, così come nel resto della Regione. Ci sono circa 350 detenuti in più della capienza, mentre l'organico è inferiore di circa il 15%. Da tempo chiediamo la riapertura del provveditorato, soppresso nel 2017, e la riapertura del carcere di Savona, per cercare di ridurre il sovraffollamento negli istituti di Sanremo, Imperia e Genova Marassi".

Tra le presenze anche quella del parlamentare Enrico Costa, simbolica di come il problema sia particolarmente sentito: "La situazione è preoccupante in tutto il territorio nazionale, sia per il sovraffollamento che per la carenza di personale penitenziario. La pena deve essere scontata in modo dignitoso e puntare alla rieducazione delle persone. Nell'incontro di oggi abbiamo parlato di come migliorare le leggi sulla detenzione, legati anche alla vita quotidiana del personale penitenziario, che svolge il proprio lavoro con enorme dedizione. Proseguiremo in questa battaglia: ci vorrà magari del tempo ma già da settembre dovremo iniziare a lavorare su questo tema".