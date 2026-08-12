Ventimiglia: Forza Italia "15 aree per lo spazzamento manuale, ora il lavaggio dei marciapiedi"

La rimodulazione del servizio di igiene urbana passa anche attraverso il ritorno dello spazzamento manuale in alcune zone della città. Il provvedimento approvato in giunta, che prevede l'individuazione di 15 aree destinate allo spazzamento manuale, viene accolto con favore da Forza Italia. Una scelta che, secondo il partito, va nella direzione indicata negli ultimi anni per garantire maggiore attenzione alla pulizia e al decoro urbano. Il segretario cittadino Amarella rivendica infatti il risultato raggiunto dall'amministrazione. "È passata la linea del partito. Non si poteva fare altrimenti. Le macchine non possono sostituire ovunque l'uomo. Ventimiglia necessita di massima attenzione in tal senso e la nostra proposta andava in quella direzione".

Le 15 aree individuate rientrano nella più ampia rimodulazione del servizio di igiene urbana e consentiranno di affiancare al lavoro dei mezzi meccanici quello degli operatori. L'obiettivo è intervenire soprattutto nei punti in cui è necessario un lavoro più puntuale e una maggiore cura degli spazi. A sottolinearlo è Roberto Parodi, capogruppo dei frontalieri e tesserato di Forza Italia, secondo cui la presenza degli operatori potrà contribuire a migliorare concretamente il servizio. "Le 15 aree individuate rientrano nella rimodulazione del servizio e consentiranno di affiancare al lavoro dei mezzi meccanici quello degli operatori, soprattutto nei punti dove serve un intervento più puntuale".

Sulla necessità di mantenere alta l'attenzione sul decoro interviene anche il capogruppo Franco Ventrella, che sottolinea l'importanza dello spazzamento manuale in alcune zone della città. "Lo spazzamento manuale è importante perché ci sono zone della città che necessitano di un'attenzione particolare e dove la presenza dell'operatore può fare la differenza", osserva Ventrella. Per Forza Italia, dunque, il provvedimento rappresenta un passaggio concreto rispetto a una richiesta portata avanti dal partito nel corso degli anni. L'idea è quella di rendere il servizio maggiormente aderente alle caratteristiche delle diverse aree del territorio, evitando di affidare esclusivamente ai mezzi meccanici interventi che richiedono una presenza diretta degli operatori.

Il partito sottolinea inoltre il proprio sostegno al passaggio approvato in giunta attraverso il voto dei propri rappresentanti nell'esecutivo, il vice sindaco Agosta e l'assessore Raco. Forza Italia ricorda di aver lavorato negli ultimi anni affinché si tornasse allo spazzamento manuale e affinché venisse istituito anche il nucleo ambientale della polizia locale, con compiti legati ai controlli sul corretto conferimento dei rifiuti e al contrasto degli abbandoni. Un'azione che, nelle intenzioni del partito, dovrebbe contribuire a rafforzare il sistema complessivo di tutela del decoro urbano, affiancando agli interventi di pulizia anche una maggiore attività di controllo sul territorio.

Il prossimo obiettivo indicato da Forza Italia è ora il lavaggio dei marciapiedi, altro tassello ritenuto necessario per migliorare la qualità del servizio. Dopo il passaggio in giunta, l'attenzione si sposta quindi sull'attuazione concreta della rimodulazione e sull'organizzazione degli interventi nelle 15 aree individuate. La sfida sarà verificare sul campo l'efficacia delle nuove modalità di lavoro e garantire continuità agli interventi. L'obiettivo dichiarato è una città più curata, con servizi capaci di rispondere in maniera puntuale alle diverse esigenze delle zone di Ventimiglia e una maggiore attenzione complessiva a pulizia, decoro e controllo del territorio.