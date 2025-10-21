Sanremo: aule sistemate e lavori al tetto che proseguono, domani riapre l'istituto Ruffini-Aicardi di Valle Armea

È stata ufficializzata per domani, la riapertura dell’Istituto IIS Ruffini-Aicardi di Valle Armea, dopo la chiusura forzata disposta ieri dal Comune di Sanremo a seguito delle infiltrazioni d’acqua piovana che avevano reso inagibili alcune aule. I lavori di messa in sicurezza sono tuttora in corso e i tecnici comunali, insieme alla ditta incaricata del rifacimento del tetto, stanno completando gli interventi di impermeabilizzazione delle aree più critiche. Secondo quanto comunicato da palazzo Bellevue, la situazione è ora sotto controllo e gli ambienti interni sono stati bonificati e resi nuovamente agibili.

Il vicesindaco Fulvio Fellegara, con delega a scuole e servizi sociali, ha confermato che “La priorità resta la sicurezza degli studenti, ma le condizioni permettono il ritorno in aula già da domani”. Nel frattempo, il Comune mantiene un monitoraggio costante, anche in vista delle nuove piogge previste per giovedì, che rappresenteranno un ulteriore banco di prova per la tenuta della copertura. Un dettaglio non secondario: secondo il cronoprogramma dei lavori, il rifacimento del tetto da cui si sono verificate le infiltrazioni avrebbe dovuto concludersi il 12 ottobre, con ogni probabilità evitando così i disagi di questi giorni.

Il Comune, lo ricordiamo, ha affidato l'intervento alla ‘Domus Edile’ di Torino, per un importo complessivo pari a 1.116.546,06 più Iva. Non sono mancate, tra i genitori degli alunni ma anche nei corridoi della politica matuziana, le proteste per quanto accaduto, visto che i lavori dovevano terminare in tempo utile, entro la stagione in cui normalmente iniziano le piogge.