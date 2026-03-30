"Sanremoinfiore 2026", Dolceacqua sfila con un carro su 'Rischiatutto' realizzato da I Züveni di Santa Marta

Dolceacqua partecipa a 'Sanremoinfiore 2026' con un carro su 'Rischiatutto' realizzato con impegno e passione da 'I Züveni di Santa Marta'.

Quest'anno il tema della manifestazione era “Che allegria! …tra emozioni, colori e trasmissioni”, un viaggio attraverso le trasmissioni televisive che hanno fatto la storia dei palinsesti italiani, e per l'occasione il carro del Borgo dei Doria, che ieri ha sfilato al Corso Fiorito di Sanremo, ha rappresentato il noto telequiz, trasmesso dalla Rai dal 1970 al 1974, che fu condotto da Mike Bongiorno. Una grande sorpresa è stata l'ospite speciale a bordo del carro: Nicolò Bongiorno, il figlio di Mike.

"Desidero ringraziare tutta la compagnia" - dice Christian Terribili, il presidente de 'I Züveni di Santa Marta' alla conclusione dell'evento - "In particolare un grazie speciale va alla scultrice e progettista Virginia Fazio, alle infioratrici di Dolceacqua, a Nicolò Bongiorno per la presenza sul carro, all'amministrazione di Dolceacqua per il sostegno, al consigliere comunale Luana Mauro per la collaborazione e al consigliere comunale Renzo Piantoni per la costruzione del ferro, fondamentale per la realizzazione del carro".