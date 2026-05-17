CNA Imperia, grande partecipazione all’incontro su Wippo: il software che semplifica la gestione dei cantieri conquista imprese e professionisti

Sala partecipata e forte interesse da parte di artigiani, imprese e professionisti del territorio per l’incontro organizzato da CNA Imperia dedicato a “Wippo”, l’innovativo software pensato per semplificare la gestione dei cantieri e ridurre il peso della burocrazia nelle attività quotidiane.

All’appuntamento hanno preso parte operatori del settore costruzioni, impiantisti, giardinieri, professionisti tecnici e numerose imprese interessate a conoscere da vicino uno strumento digitale capace di migliorare concretamente l’organizzazione del lavoro, ottimizzare i tempi e aumentare l’efficienza aziendale.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate tutte le principali funzionalità della piattaforma: gestione delle presenze direttamente da smartphone, controllo degli interventi nei cantieri, monitoraggio di mezzi e attrezzature, organizzazione del magazzino, gestione documentale e condivisione immediata di fotografie e aggiornamenti operativi. Un sistema moderno che permette alle imprese di avere tutto sotto controllo riducendo errori, perdite di tempo e incombenze burocratiche.

“Le imprese oggi hanno bisogno di strumenti pratici, intuitivi e capaci di semplificare il lavoro quotidiano – dichiara Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia –. Come CNA vogliamo accompagnare artigiani e professionisti in un percorso concreto di innovazione digitale, mettendo a disposizione opportunità che possano realmente migliorare competitività, organizzazione e qualità del lavoro. La grande partecipazione registrata dimostra quanto il nostro territorio sia pronto a cogliere queste nuove sfide.”

Particolarmente apprezzato anche l’intervento del componente di CNA Imperia Mestieri Digitali Gioele Buonadonna, che ha illustrato nel dettaglio le potenzialità operative di Wippo, spiegando come il software sia in continua evoluzione e destinato ad ulteriori implementazioni anche sulla base delle esigenze e delle richieste dei futuri utilizzatori.

“Wippo nasce con l’obiettivo di diventare uno strumento sempre più vicino alle reali necessità di chi lavora quotidianamente nei cantieri. Le future implementazioni saranno sviluppate anche ascoltando direttamente le imprese e i professionisti che lo utilizzeranno”, è stato sottolineato durante la presentazione.

Molto positiva la risposta dei partecipanti, che hanno accolto con soddisfazione non solo le funzionalità dell’applicazione ma anche le condizioni economiche riservate agli associati CNA. Grande apprezzamento, infatti, per il forte sconto dedicato agli iscritti all’associazione, elemento che ha ulteriormente evidenziato il valore concreto dell’appartenere a CNA.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione per ribadire quanto sia fondamentale fare rete tra imprese, mestieri e professionalità differenti, creando sinergie capaci di generare opportunità, innovazione e crescita comune.

CNA Imperia conferma così il proprio impegno nel sostenere le imprese del territorio attraverso servizi, formazione, innovazione tecnologica e strumenti concreti che aiutino artigiani e professionisti ad affrontare con maggiore serenità ed efficienza le sfide del mercato moderno.

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