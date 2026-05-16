Confesercenti Imperia, domani l’assemblea elettiva e il lancio della legge popolare sulle ZesPro

Domattina, dalle 9, la sala conferenze del Villaggio dei Fiori di Sanremo ospiterà l’assemblea elettiva di Confesercenti Provinciale Imperia, chiamata a rinnovare gli organismi dirigenti che guideranno la confederazione per i prossimi quattro anni. Un appuntamento particolarmente importante in una fase delicata per il commercio e per l’economia locale, segnata da una flessione che coinvolge numerosi settori. La stessa Confesercenti Imperia ammette le difficoltà del momento: “L’assemblea si svolge in un momento di sfide e rischi reali per il commercio, a partire dall’instabilità internazionale – dall’Ucraina all’Iran, dai dazi americani alle tensioni energetiche – che pesa e peserà sui costi e sui consumi dei clienti. A questo si accompagnano la trasformazione digitale, che non aspetta chi esita, e la concorrenza delle piattaforme globali che non si ferma”.

Al centro dell’iniziativa ci sarà la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione delle “Zone Economiche Speciali di Prossimità” (ZesPro), pensate per contrastare la desertificazione commerciale nei quartieri urbani e nei Comuni dell’entroterra. Secondo Confesercenti, le ZesPro dovrebbero prevedere agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e strumenti di aggregazione tra imprese, individuati dalle Regioni in accordo con gli enti locali. Nel testo della proposta si legge infatti: “Si tratta di assicurare la continuità dei servizi essenziali e di prossimità alla popolazione residente, contrastare i fenomeni di rarefazione commerciale e rafforzare il tessuto economico locale al fine di tutelare la rete di vicinato, salvaguardare i presidi multiservizio e promuovere forme di aggregazione tra imprese operanti nei territori interessati”.

Durante l’assemblea verrà quindi ufficialmente lanciata la raccolta firme per sostenere la proposta di legge, con l’obiettivo di raggiungere 50mila sottoscrizioni da depositare successivamente in Parlamento. Nel corso della mattinata sarà inoltre eletto il nuovo presidente che guiderà Confesercenti Imperia nel prossimo quadriennio.