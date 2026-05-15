Progetti transfrontalieri strategici, confronto tra Ventimiglia e Mentone. Di Muro: “Instaurato forte rapporto di collaborazione”

Progetti transfrontalieri strategici al centro dell’incontro avvenuto oggi a Mentone tra il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, accompagnato dalla Giunta e dal presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, e il sindaco e presidente della CARF Alexandra Masson.

Un’occasione di confronto tra le due realtà di confine. “Oggi, insieme alla Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale, abbiamo partecipato a un importante incontro a Mentone con la neosindaca e amica Alexandra Masson e la sua Giunta comunale, per discutere di progetti transfrontalieri strategici per i nostri territori" - fa sapere il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - “Sin da subito si è instaurato un forte rapporto di collaborazione e confronto, basato su dialogo, condivisione di obiettivi e visione comune. Un legame che vogliamo continuare a rafforzare anche in futuro, nella convinzione che lavorare insieme possa portare risultati concreti e benefici per entrambe le nostre comunità”.

L’incontro odierno concretizza così un rapporto di collaborazione e cooperazione tra Ventimiglia e Mentone. “Oggi, insieme alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale, ho avuto il piacere di accogliere a Mentone il sindaco di Ventimiglia, il mio amico Flavio Di Muro, nonché la sua delegazione municipale, per confrontarci su progetti transfrontalieri strategici per i nostri territori" - afferma Alexandra Masson, presidente della CARF e sindaco di Mentone - “Fin dai primi scambi si è instaurato un solido rapporto di collaborazione e dialogo, fondato sull’ascolto, sulla condivisione di obiettivi comuni e su una visione condivisa del futuro del nostro bacino di vita mediterraneo. Una cooperazione che desideriamo rafforzare nel tempo, convinti che il lavoro congiunto tra le nostre collettività permetterà di costruire risposte concrete e ambiziose per i nostri cittadini. Abbiamo inoltre affrontato numerosi temi strutturali per il futuro: la pianificazione territoriale, le questioni marittime e portuali, la mobilità, l’istruzione, il bilinguismo, la cultura, nonché lo sviluppo di una vera dinamica mediterranea tra i nostri comuni. Questo incontro rappresenta una nuova tappa nella costruzione di un partenariato transfrontaliero moderno, pragmatico e orientato al futuro, al servizio della Riviera franco-italiana. Più che mai, Mentone intende svolgere pienamente il proprio ruolo di ponte tra la Francia e l’Italia, in uno spirito di amicizia, innovazione e cooperazione a beneficio dei nostri territori e delle generazioni future”.