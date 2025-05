Casinò di Sanremo tra i più fortunati d’Italia secondo le recensioni: è secondo nella classifica nazionale

Il Casinò di Sanremo è tra i più fortunati d’Italia. A dirlo è una ricerca di Casinos.com condotta in occasione della prima Giornata Internazionale dei Casinò, celebrata giovedì 15 maggio su iniziativa del sindaco di Las Vegas, Shelley Berkley. L’analisi ha preso in considerazione le recensioni lasciate su Tripadvisor dai visitatori italiani, valutando la presenza di parole chiave legate alla fortuna come “fortunato”, “vinto”, “profitto”, “jackpot” e “vittoria”.

Secondo i dati, il Casinò di Sanremo conquista il secondo posto a livello nazionale, con 56 menzioni fortunate su 621 recensioni totali, pari al 9,02%. A precederlo soltanto il Casino de la Vallée di Saint-Vincent, che svetta in cima alla classifica con l’impressionante percentuale del 19,06% (85 menzioni su 446 recensioni).

Al terzo posto si piazza il Casinò di Venezia (8,61%) e in coda troviamo il Casinò di Campione, penalizzato anche dalla recente chiusura tra il 2018 e il 2022.

Il risultato premia la casa da gioco matuziana, storica istituzione della Riviera dei Fiori, che si conferma nel cuore dei visitatori non solo per l’eleganza e l’intrattenimento, ma anche per la percezione di “fortuna”. Un elemento che, nel mondo del gioco, ha un valore tutt’altro che secondario.

Lo studio ha preso in considerazione recensioni autentiche in lingua italiana e ha normalizzato i dati per assicurare una comparazione equilibrata, a prescindere dal numero totale di commenti ricevuti da ciascun casinò.

Per i frequentatori del Casinò di Sanremo, dunque, la sensazione di vivere un’esperienza fortunata non è rara, ma anzi confermata da numerose testimonianze. In una città che da sempre coniuga eleganza, intrattenimento e tradizione, anche il fascino della sorte trova il suo spazio con discrezione e stile.