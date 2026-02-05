Sanremo, approvato il programma eventi di febbraio e marzo 2026: oltre 20 manifestazioni e 78.500 euro di investimenti

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato il programma degli eventi dei mesi di febbraio e marzo, predisposto dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, per un importo complessivo pari a 78.500 euro. Il provvedimento consente l’avvio e la promozione del calendario di iniziative in attesa dell’approvazione del Consiglio comunale.

Il programma comprende oltre venti appuntamenti di carattere sportivo, culturale, musicale e turistico, organizzati sia direttamente dal Comune sia da soggetti terzi, con l’obiettivo di “valorizzare l’immagine di Sanremo come città della musica, dello sport e degli eventi”, favorendo al contempo la destagionalizzazione dei flussi turistici e lo sviluppo economico del territorio. Tra le iniziative in calendario figurano la Festa di Carnevale, rassegne musicali, eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, manifestazioni legate al turismo congressuale, appuntamenti motoristici e rievocazioni storiche, oltre alla Granfondo Sanremo-Sanremo e alla storica Coppa Milano-Sanremo. Restano esclusi dal programma gli eventi collaterali al Festival della Canzone Italiana, la Milano-Sanremo ciclistica e il Festival dei Fiori, che saranno oggetto di separati provvedimenti, mentre Sanremoinfiore 2026 è già stato approvato con precedente delibera.

La Giunta ha inoltre stabilito che il contributo comunale alle singole manifestazioni non supererà il 70% delle spese preventivate e che gli eventi inseriti nel programma, riconosciuti di rilevante interesse pubblico, saranno esenti dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Il calendario potrà essere ulteriormente arricchito con iniziative gratuite o subire modifiche organizzative senza necessità di nuovi atti deliberativi, confermando la volontà dell’Amministrazione di sostenere “un’offerta ampia e flessibile di eventi nei mesi di bassa stagione”.