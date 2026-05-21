Sanremo, nuovo appuntamento Unitrè: domani il corso “La Magistratura del Consolato del mare tra passato, presente e futuro”

Domani, venerdì 22 maggio, alle ore 16.00 presso la Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, si terrà il corso di Storia dell’Unitrè dal titolo ‘La Magistratura del Consolato del mare tra passato, presente e futuro’ a cura di Giancarlo Rilla.



"La Magistratura dei Consoli del Mare era un’istituzione giuridica ed esecutiva, sorta in alcune città marinare ma non solo, preposta alla regolamentazione del commercio marittimo nei suoi svariati e minuti aspetti, a partire dal 1100, ma la figura del ‘console’ risale addirittura agli Etruschi e poi a Romani.

Per secoli nel Mediterraneo, non considerando il mondo islamico, non c’era veliero la cui attività, forma, equipaggio, carico, che non fosse minuziosamente regolamentato dalla rispettiva Magistratura del Mare, qui in Italia come in Francia o Spagna, secondo regole e accordi che ora potremmo definire ‘comunitari’.

Nella nostra città esiste, istituita dalla Famija Sanremasca un Consolato del Mare nel quale vengono ascritti ogni anno due persone che, per scienza, pratica e merito si sono distinte nel mondo della marineria. I ‘consoli’, nell’accezione più vasta del termine, sono stati, per lunghi secoli, i reggitori delle sorti d’Italia e quindi può essere interessante, dal punto di vista storico, scoprirne la vera natura e le funzioni per poterci chiedere se, nella mutata realtà ecosociopolitica, i Consoli del Mare possano avere ancora una loro identità e funzione". (Dott. Giancarlo Rilla)