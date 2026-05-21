Vallecrosia al mare, prosegue la rassegna poetica “I colori della poesia – voci del territorio”

“I colori della poesia – voci del territorio” il 23 maggio un viaggio poetico tra mistero e silenzi.

Prosegue a Vallecrosia al mare la rassegna poetica “I colori della poesia – voci del territorio” con il terzo appuntamento in programma sabato 23 maggio alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale.

L’incontro sarà dedicato al tema “Dire l’indicibile”, un percorso tra mistero, emozioni profonde, silenzi e tutto ciò che spesso sfugge alle parole, ma trova nella poesia la propria voce più autentica.

Attraverso letture poetiche e momenti di ascolto condiviso, gli autori accompagneranno il pubblico in una dimensione intima e riflessiva, dove la parola poetica diventa strumento per avvicinarsi a ciò che non sempre può essere spiegato, ma solo percepito.

L’iniziativa, promossa da Lucia Morlino e Daniela Bruno e condotta da Mara Cilli, continua così il suo percorso di valorizzazione delle voci poetiche del territorio e di promozione della Biblioteca come luogo di incontro culturale e partecipazione.

Anche questo appuntamento sarà arricchito dagli intermezzi musicali di allievi della Scuola di Musica Pergolesi, in un dialogo armonico tra musica e poesia.

La rassegna con il patrocinio del Comune di Vallecrosia al mare è aperta a tutta la cittadinanza.