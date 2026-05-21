Pablo Trincia al Porto Antico per Ulissefest

Lunedì 6 luglio, in Piazza delle Feste al Porto Antico, Pablo Trincia porta in scena Mumbai. La città delle sette isole.

Mumbai, una delle megalopoli più complesse e contraddittorie del pianeta, dove il futuro è già visibile. Attingendo dal suo podcast e da Maximum City di Suketu Mehta, Trincia ci offre il racconto di un viaggio a metà strada tra reale e immaginario, a tratti distopico, che attraversa due città sovrapposte: quella di oggi, segnata da un sovraffollamento estremo, e quella di domani, in cui gli effetti del cambiamento climatico si fanno drammaticamente concreti.

L'evento fa parte delle iniziative che accompagnano l'arrivo a Genova della IX edizione del Lonely Planet UlisseFest- La Festa del Viaggio, in programma in città dal 10 al 12 luglio 2026. Per la prima volta nella città ligure — unica destinazione italiana nella classifica Best in Travel di Lonely Planet — il festival porta con sé un calendario di appuntamenti che animano la città nelle settimane precedenti.

Genova conosce già Pablo Trincia. Le due repliche di "L'uomo sbagliato" al Porto Antico hanno registrato il sold out, confermando il legame speciale tra l'autore e il pubblico della città. "Mumbai" è il suo ritorno, con una storia nuova e uno sguardo ancora più urgente sul mondo.

Pablo Trincia (Lipsia, 1977) è autore televisivo, inviato, scrittore e podcaster. Considerato il pioniere del podcast narrativo in Italia, è l'autore di Veleno (2017, La Repubblica), il primo podcast seriale italiano, a cui hanno fatto seguito Buio e Le guerre di Anna (Audible). Dopo il successo de Il dito di Dio, è stato voce narrante de L'inferno di El Alamein.

Prevendite aperte

6 luglio 2026 | 20:00–21:00 | Piazza delle Feste, Porto Antico, Genova Biglietti: €15,00 + diritti di prevendita

https://www.vivaticket.com/it/ticket/megalopolis-la-citta-delle-sette-isole-pablo-trincia-racconta-mumbai/301681

https://ulissefest.it/