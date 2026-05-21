Due giorni di incontri, festa e condivisione: Vallecrosia al Mare torna ad essere la 'Città della Famiglia' (Foto)

Due giorni di incontri, festa e condivisione. Vallecrosia al Mare torna ad essere la "Città della Famiglia". Il 22 maggio verrà, infatti, proposto un convengo sulla città della famiglia mentre il 23 maggio si terrà la Festa della famiglia.

L'Amministrazione comunale, con il pieno sostegno del sindaco Fabio Perri e degli assessori Rosella Muratore e Mirko Valenti, desidera, infatti, lanciare un segnale forte: "riportare la famiglia al centro della discussione pubblica e politica, riconoscendo apertamente tutti i carichi e le responsabilità di cui è continuamente investita nella società odierna". "L'obiettivo dell'iniziativa, realizzata in stretta collaborazione con il 'Forum delle Famiglie', è far sì che la 'Città della Famiglia' torni a mettere al centro gli interessi del nucleo familiare in tutte le fasi della vita valorizzandolo come il vero e proprio motore della crescita sociale ed economica del territorio" - dichiara l'assessore con la delega alla famiglia Rosella Muratore.

Il 22 maggio, presso l'auditorium dell'istituto comprensivo Andrea Doria, si terrà, perciò, il convegno 'Vallecrosia al Mare città della famiglia. Insieme per il benessere delle famiglie e della comunità' con l'intento di rimette al centro della discussione i bisogni, i carichi e le responsabilità del nucleo familiare. Il programma prevede alle 9.45 l'inaugurazione della mostra C.A.S.A. a cura del forum delle associazioni familiari, alle 10 i saluti istituzionali, alle 10.15 l'introduzione degli argomenti: 'Prospettive socio sanitarie regionali - focus sulla famiglia, i centri per la famiglia e il protagonismo familiare' con la dottoressa F. Scimone del settore politiche sociali di Regione Liguria; 'I servizi socio sanitari in Asl1, la collaborazione con gli enti del terzo settore a favore della famiglia, le case di comunità' con il dottor M. Anfosso coordinatore di area dell'Asl1 Imperiese; 'Una rete di accoglienza, crescita e solidarietà fra famiglie, terzo settore e pubbliche amministrazioni' con la dottoressa Risso, direttore sociale Ats1 ventimigliese. Alle 11, invece, vi saranno tavoli di lavoro con autorità regionali, sindaci e rappresentanti degli enti del terzo settore 'quali reti pubblico-privato e quali investimenti per lo sviluppo della salute e del benessere del territorio attraverso le famiglie e patti di comunità?'. Alle 12.30 vi sarà, infine, la conclusione del sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri. Seguirà alle 13 un buffet. "L'evento si articolerà in due momenti principali unendo la riflessione istituzionale alla gioia della condivisione" - fa sapere l'assessore Muratore - "Si inizierà venerdì 22 maggio con un momento di confronto e approfondimento. Dalle 10 alle 12 nell' Auditorium delle scuole 'Andrea Doria' si svolgerà, infatti, un tavolo di confronto dedicato al tema della famiglia, che vedrà la partecipazione di esperti del settore, oltre ad amministratori locali, sindaci e assessori, e consiglieri regionali. Sarà l'occasione per analizzare i bisogni concreti delle famiglie e tracciare linee d'azione condivise per il futuro".

Il 23 maggio dalle 10 alle 16 Vallecrosia al Mare si prepara a riabbracciare la "Festa della Famiglia", un appuntamento atteso che quest'anno si rinnova con una veste ancora più profonda e partecipata presso i cortili delle scuole dell'istituto comprensivo Andrea Doria. "Sabato 23 maggio, invece, vi sarà la grande Festa della Famiglia" - svela Muratore - "Dalle 10 alle 16 nel cortile delle scuole 'Andrea Doria' vi sarà una giornata interamente dedicata al divertimento, alla socialità e all'animazione. Saranno presenti numerosi stand delle associazioni partecipanti che proporranno giochi, attività laboratoriali e momenti di svago pensati per i più piccoli e per i loro genitori. Una città che si muove insieme, da troppi anni rimasta ferma, su questi importanti temi".

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza e le famiglie a partecipare numerosi a questa due giorni di festa, ascolto e ripartenza. "A testimonianza di una comunità coesa e attiva" - mettono in risalto il sindaco Fabio Perri e l’assessore Rosella Muratore - "l'iniziativa vedrà il coinvolgimento diretto di diverse realtà del territorio: una sinergia che dimostra l'energia di 'una città che si muove' all'unisono per proteggere e valorizzare le sue radici e il suo futuro. All'evento parteciperanno i nonni dell'associazione Le 5 Torri, custodi della memoria e pilastri del welfare familiare; le cooperative educative del territorio con il loro prezioso supporto pedagogico e tantissimi volontari locali, da sempre anima delle attività sociali cittadine".