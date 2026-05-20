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Attualità | 20 maggio 2026, 15:55

Ventimiglia, rinnovato il direttivo degli Sbandieranti: giovani al centro e passaggio generazionale nel gruppo APS

Nuova stagione estiva per la rappresentativa comunale degli Sbandieranti e Musici: continuità, esperienza e spazio alle nuove generazioni

Ventimiglia, rinnovato il direttivo degli Sbandieranti: giovani al centro e passaggio generazionale nel gruppo APS

La rappresentativa comunale degli Sbandieranti dei sestieri e musici del libero comune marinaro di Ventimiglia APS apre ufficialmente una nuova fase della propria storia con il rinnovo delle cariche del Direttivo e l’avvio della stagione estiva. Un cambiamento che segna un passaggio importante, orientato con decisione verso le nuove generazioni, senza però interrompere il legame con chi, negli anni, ha costruito e custodito questa realtà culturale e identitaria. Il nuovo corso si fonda infatti su un equilibrio tra entusiasmo giovanile ed esperienza consolidata.

Il rinnovamento del direttivo rappresenta l’inizio di un percorso che guarda al futuro con responsabilità e continuità, rafforzando una delle realtà più riconoscibili del territorio ventimigliese, protagonista di rievocazioni storiche e competizioni a livello nazionale. Emblematico il messaggio che accompagna questa nuova fase: “la passione continua solo se viene tramandata”, una frase che sintetizza lo spirito del gruppo e il valore del passaggio generazionale in atto.

Accanto ai nuovi incarichi, restano fondamentali la presenza e il sostegno dei precedenti responsabili, a conferma di una comunità coesa e radicata.

Il nuovo Direttivo
  • Presidente: Raffaello Regina
  • Vice Presidente: Elisabetta Scarfone
  • Segreteria: Giuliana Mancarella
  • Pubbliche Relazioni: Francesca Regina
  • Maestro Bandiere: Andrea Fucile
  • Vice Maestro Bandiere: Riziero Sabatini
  • Maestro Musici: Erika Moreno Garcia
  • Vice Maestro Musici: Martina Ambesi
  • Magazziniere Bandiere: Silvia Politanò
  • Magazziniere Musici: Zoraide Falzone
  • Costumista: Linda Vivaldi

Con questa nuova squadra, gli Sbandieranti di Ventimiglia si preparano a consolidare ulteriormente il proprio ruolo culturale e sociale, proseguendo nel solco della tradizione ma con uno sguardo deciso verso il futuro.

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