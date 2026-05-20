Ventimiglia, rinnovato il direttivo degli Sbandieranti: giovani al centro e passaggio generazionale nel gruppo APS

La rappresentativa comunale degli Sbandieranti dei sestieri e musici del libero comune marinaro di Ventimiglia APS apre ufficialmente una nuova fase della propria storia con il rinnovo delle cariche del Direttivo e l’avvio della stagione estiva. Un cambiamento che segna un passaggio importante, orientato con decisione verso le nuove generazioni, senza però interrompere il legame con chi, negli anni, ha costruito e custodito questa realtà culturale e identitaria. Il nuovo corso si fonda infatti su un equilibrio tra entusiasmo giovanile ed esperienza consolidata.
Il rinnovamento del direttivo rappresenta l’inizio di un percorso che guarda al futuro con responsabilità e continuità, rafforzando una delle realtà più riconoscibili del territorio ventimigliese, protagonista di rievocazioni storiche e competizioni a livello nazionale. Emblematico il messaggio che accompagna questa nuova fase: “la passione continua solo se viene tramandata”, una frase che sintetizza lo spirito del gruppo e il valore del passaggio generazionale in atto.
Accanto ai nuovi incarichi, restano fondamentali la presenza e il sostegno dei precedenti responsabili, a conferma di una comunità coesa e radicata.
Il nuovo Direttivo
- Presidente: Raffaello Regina
- Vice Presidente: Elisabetta Scarfone
- Segreteria: Giuliana Mancarella
- Pubbliche Relazioni: Francesca Regina
- Maestro Bandiere: Andrea Fucile
- Vice Maestro Bandiere: Riziero Sabatini
- Maestro Musici: Erika Moreno Garcia
- Vice Maestro Musici: Martina Ambesi
- Magazziniere Bandiere: Silvia Politanò
- Magazziniere Musici: Zoraide Falzone
- Costumista: Linda Vivaldi
Con questa nuova squadra, gli Sbandieranti di Ventimiglia si preparano a consolidare ulteriormente il proprio ruolo culturale e sociale, proseguendo nel solco della tradizione ma con uno sguardo deciso verso il futuro.