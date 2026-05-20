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Attualità | 20 maggio 2026, 15:13

Ventimiglia, stop all’acqua nella notte tra giovedì e venerdì: ecco le vie interessate dai lavori alla rete cittadina

L’intervento di manutenzione straordinaria di Rivieracqua comporterà l’interruzione dell’erogazione idrica in diverse zone della città tra le 21 e le 6 del mattino

Ventimiglia, stop all’acqua nella notte tra giovedì e venerdì: ecco le vie interessate dai lavori alla rete cittadina

Interruzione dell’erogazione idrica nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio a Ventimiglia. A comunicarlo è Rivieracqua, che ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria della rete idrica che comporterà la sospensione temporanea del servizio in alcune aree della città.

Lo stop all’acqua è previsto dalle ore 21 di giovedì 21 maggio fino alle ore 6 di venerdì 22 maggio. Le zone interessate dal disservizio sono:

  • Passeggiata Trento e Trieste
  • Passeggiata Varaldo
  • Via Tacito
  • Via Nervia
  • Via Lamboglia
  • Via Asse

Nel comunicato, Rivieracqua precisa che, una volta ripristinato il servizio, “potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell’acqua, del tutto normali in questi casi”. La società si è inoltre scusata con i cittadini “per gli eventuali disagi”, ringraziando utenti e residenti per la collaborazione e la comprensione durante l’esecuzione dei lavori.

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