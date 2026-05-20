Ventimiglia, stop all’acqua nella notte tra giovedì e venerdì: ecco le vie interessate dai lavori alla rete cittadina

Interruzione dell’erogazione idrica nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio a Ventimiglia. A comunicarlo è Rivieracqua, che ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria della rete idrica che comporterà la sospensione temporanea del servizio in alcune aree della città.
Lo stop all’acqua è previsto dalle ore 21 di giovedì 21 maggio fino alle ore 6 di venerdì 22 maggio. Le zone interessate dal disservizio sono:
- Passeggiata Trento e Trieste
- Passeggiata Varaldo
- Via Tacito
- Via Nervia
- Via Lamboglia
- Via Asse
Nel comunicato, Rivieracqua precisa che, una volta ripristinato il servizio, “potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell’acqua, del tutto normali in questi casi”. La società si è inoltre scusata con i cittadini “per gli eventuali disagi”, ringraziando utenti e residenti per la collaborazione e la comprensione durante l’esecuzione dei lavori.