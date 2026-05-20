Ventimiglia, stop all’acqua nella notte tra giovedì e venerdì: ecco le vie interessate dai lavori alla rete cittadina

Interruzione dell’erogazione idrica nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio a Ventimiglia. A comunicarlo è Rivieracqua, che ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria della rete idrica che comporterà la sospensione temporanea del servizio in alcune aree della città.

Lo stop all’acqua è previsto dalle ore 21 di giovedì 21 maggio fino alle ore 6 di venerdì 22 maggio. Le zone interessate dal disservizio sono:

Passeggiata Trento e Trieste

Passeggiata Varaldo

Via Tacito

Via Nervia

Via Lamboglia

Via Asse

Nel comunicato, Rivieracqua precisa che, una volta ripristinato il servizio, “potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell’acqua, del tutto normali in questi casi”. La società si è inoltre scusata con i cittadini “per gli eventuali disagi”, ringraziando utenti e residenti per la collaborazione e la comprensione durante l’esecuzione dei lavori.