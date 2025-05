Mutui in calo: in provincia di Imperia cresce l’interesse per la surroga, ma la Liguria resta sotto la media nazionale

In provincia di Imperia e in tutta la Liguria si registra un aumento delle richieste di surroga del mutuo nel primo trimestre del 2025, sulla scia di un calo generalizzato dei tassi di interesse operato dalla Banca Centrale Europea. I dati di MutuiOnline.it fotografano una crescita che, pur rimanendo sotto la media nazionale, segna un cambio di passo per i titolari di mutuo anche nel Ponente ligure: le richieste di surroga in regione sono salite dal 25,8% del primo trimestre 2024 al 28,8% nei primi tre mesi del 2025.

Un dato che si confronta con la media nazionale del 37,6%, in crescita del +10,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La surroga, che consente di trasferire gratuitamente un mutuo da una banca a un’altra per ottenere condizioni più favorevoli, rappresenta oggi una delle scelte più vantaggiose, in particolare per chi ha sottoscritto il mutuo tra il 2022 e il 2023, quando i tassi erano ben più alti.

Anche nella provincia di Imperia, secondo quanto emerge dai dati aggregati regionali, la preferenza va quasi esclusivamente al tasso fisso: il 100% di chi ha scelto la surroga nel primo quadrimestre del 2025 ha optato per questa formula. Di questi, il 61,7% aveva già un mutuo a tasso fisso, il 25,5% è passato da un tasso variabile, il 10,7% da un variabile con cap e il 2,1% da un tasso misto. Un trend dettato dall’attuale TAN medio del fisso, che si attesta al 3,00%, con offerte che scendono fino al 2,44%. La convenienza è tangibile: per un mutuo da 150.000 euro a 20 anni, chi riesce a surrogare da un TAN del 3,50% al 2,44% può risparmiare fino a 80 euro al mese, con un guadagno complessivo, sull’intera durata, di circa 19.000 euro.

In Liguria, i mutui per l’acquisto della prima casa rappresentano ancora la fetta più ampia (64,5%) delle richieste, ma i mutui surroga evidenziano caratteristiche interessanti: durata media più breve (23 anni e 2 mesi contro 25 anni e 6 mesi per i mutui prima casa), importo più elevato (135.262 euro contro 126.047 euro) ed età media più alta dei richiedenti (42 anni e 9 mesi contro 37 anni e 11 mesi).

Anche per la provincia di Imperia, dove il mercato immobiliare presenta dinamiche peculiari, la surroga si sta affermando come uno strumento strategico per le famiglie. Secondo Nicoletta Papucci, portavoce di MutuiOnline.it, "le attuali condizioni rappresentano un’opportunità da cogliere, soprattutto per chi ha sottoscritto un mutuo con tassi sopra il 3,20%". Un’occasione che, anche nei comuni imperiesi dove i valori immobiliari sono rimasti più stabili rispetto ad altre aree, può tradursi in risparmi significativi.