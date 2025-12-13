Bordighera consegna il Parmurelu d’Oru 2025 a Giuseppe Eugenio Bessone (Foto e video)

Bordighera consegna il Parmurelu d’Oru 2025 a Giuseppe Eugenio Bessone. La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio odierno all'ex chiesa Anglicana.

Per la XVIII edizione la giuria ha individuato come meritevole del riconoscimento il concittadino Giuseppe Eugenio Bessone per il "profondo amore dimostrato verso Bordighera, testimoniato da un costante impegno nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e architettonico della città". Nel corso della cerimonia è stato mostrato un video che ha illustrato le attività e i lavori svolti da Giuseppe Eugenio Bessone per la città delle palme e per il territorio del Ponente ligure.

Sono stati anche ricordati tutti i precedenti premiati con il Parmurelu d’Oru, riconoscimento che viene assegnato annualmente a personaggio vivente, nato o residente o riconducibile per la sua attività a Bordighera, che ne abbia onorato il nome e ne abbia dato lustro in un campo specifico. Il primo Parmurelu d’Oru fu assegnato nel 2008 a Mara Lorenzi “per essersi distinta in campo medico”, nel 2009 a Daniele Audetto “per essersi distinto nel settore sportivo”, nel 2010 a Ugo Ronco “rappresentante del mondo della floricoltura“, nel 2011 ad Anna Maria Ceriolo Verrando “instancabile storica di Bordighera”, nel 2012 a Paolo Giordano “per aver fondato la casa editrice statunitense Bordighera Press ed aver ideato il premio di poesia Bordighera Prize"; nel 2013 a Giuseppina Traverso “intrecciatrice storica di parmureli”, nel 2014 a Giancarlo Golzi “batterista dei Matia Bazar”, nel 2015 a Sabina Airoldi “biologa marina”, nel 2016 a Sergio Biancheri “pittore e scultore”, nel 2017 a Marcus Bicknell “promotore di iniziative culturali”, nel 2018 a Renato Ronco “giornalista sportivo”, nel 2019 a Ferruccio e Matteo Carassale “fotografi”, nel 2021 a Riccardo Piatti “allenatore di tennis”, nel 2022 ad Alice Bertaina “ricercatrice in campo medico”, nel 2023 a Vincent Torre “scienziato e promotore di iniziative culturali” e nel 2024 ad Augusto Venchi “imprenditore della cultura e intrattenimento”.