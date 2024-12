Sanremo: tra i tanti Presepi sul territorio ecco quello green e umanitario al Mercato Annonario (Foto e Video)

E' un presepe con un doppio significato quello realizzato nel cuore del mercato annonario di Sanremo: da un lato l'aspetto umanitario, con un pensiero angosciato rivolto a tutte le popolazioni attraversate dalle atrocità della guerra, espresso su un fondale bianco con l'elenco dei paesi in cui imperversano conflitti di varia natura e con l'aggiunta di alcune foto; dall'altro la tradizione della Natività interpretata nel segno 'green' tramite il riciclo di materiali, nel caso specifico la capanna e le figure principali realizzati utilizzando tappi di sughero, così come l'albero colorato di verde sullo sfondo, mentre quelli stilizzati di fianco sono composti da scarti della lavorazione del legno.

L'idea è del titolare del vicino banco di ortofrutta Riki e Simona, da sempre attento ai temi dell'ecologia e della solidarietà umana. Il tutto incorniciato da alberi di Natale di varie dimensioni, palline colorate, luci e simbolici pacchi dono. Un modo diverso per vivere il periodo natalizio, lanciando messaggi di pace e per la tutela del pianeta, in uno dei luoghi commerciali più frequentati di Sanremo, anche da turisti stranieri.