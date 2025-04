Il Comune di Taggia ricorda gli orari per l’abbruciamento di sterpaglie e residui vegetali

A seguito di numerosi segnalazioni e richieste, il Comune di Taggia ricorda che fino al 30 aprile è possibile l’abbruciamento di sterpaglie e residui vegetali con le seguenti modalità:

• Dal 1° ottobre al 30 aprile: tutti i giorni (compreso i festivi). Orario: dalle 7.00 alle 14.00.

I giorni e le fasce orarie cambieranno come segue, a partire dal 1° maggio (a meno di eventuali ordinanze regionali che potrebbero vietare l’accensione di fuochi per il rischio di incendi. Eventualità che sarà comunque comunicata):

• Dal 1° maggio al 15 luglio: solo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi). Orario: dalle 6.00 alle 13.00.

• Dal 16 luglio al 30 settembre: divieto di accensione fuochi.

Si ricorda inoltre che è necessario rispettare una distanza minima di 50 metri dalle altre abitazione e di 100 metri dai boschi.

L’accensione dei fuochi è sempre subordinata alle seguenti condizioni:

• Condizioni meteo favorevoli (assenza di vento)

• Attuare ogni cautela lasciando intorno al sito oggetto dell’intervento una fascia libera di vegetazione;

• Munirsi di idonee attrezzature per evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme e disporre nelle immediate vicinanze di un punto di approvvigionamento idrico;

• Abbandonare il luogo solo dopo essersi assicurati che le fiamme siano state completamente spente;

• Sospendere immediatamente le attività in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche;

• Adottare una condotta civile informando con anticipo gli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dalle attività di pulitura e bruciatura, assicurandosi inoltre, che queste ultime siano effettuate nel rispetto delle distanze sopraindicate.

• Le sterpaglie o simili dovranno essere preventivamente ed adeguatamente essiccate;

• Quantitativi giornalieri di sterpaglie/sfalci/potature ammesse all’abbruciamento nel luogo di produzione: 3 metri steri (equivalente di tre metri cubi “vuoto per pieno”) per ettaro (1000 mq) (art. 182, comma 6bis d.lgs. 152/2006);

• Per l’accensione dei fuochi in prossimità dei boschi anche alla distanza indicata dalla presente Ordinanza è necessario che sia preventivamente ottenuto il benestare dei Carabinieri - Nucleo Forestale.

Il regolamento inerente all’abbruciamento di sterpaglie e materiale vegetale è regolato dall’Ordinanza Sindacale 24/2018 del Comune di Taggia. Il mancato rispetto delle norme è punito con sanzioni amministrative da € 50 a € 300.