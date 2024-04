Ventimiglia, raccolta differenziata e igiene urbana: nuovi interventi e controlli (Foto)

Nuovi interventi e maggiori controlli a Ventimiglia per migliorare la raccolta differenziata e l'igiene urbana.

E' iniziata la rimozione di tutte le vecchie paratie in legno, ormai fatiscenti, che delimitavano le isole ecologiche a Ventimiglia. Un'iniziativa che ha preso il via sabato su indicazione del sindaco Flavio Di Muro e dell’assessore Milena Raco per contrastare il conferimento abusivo di rifiuti di ogni genere. L'intervento è iniziato in via Carso, dove, oltre alla rimozione, sono state effettuate anche una pulizia complessiva e il lavaggio a fondo della postazione di conferimento.