Raccolta differenziata a Ventimiglia, Di Muro: "Prima fase di sperimentazione al di sopra delle aspettative"

Un punto sulla sperimentazione della raccolta differenziata, avviata due settimane fa in tutto il centro città, è stato fatto nel pomeriggio di mercoledì nel corso di una riunione convocata dal sindaco della città di Ventimiglia Flavio Di Muro, insieme all'assessore alle politiche Ambientali Milena Raco, con la ditta Teknoservice, l’ufficio igiene urbana e il direttore per l’esecuzione del contratto.

“Questa iniziativa, voluta dall'Amministrazione comunale, è servita anzitutto per la sostituzione di cassonetti ormai fatiscenti, maleodoranti e vandalizzati, che contribuivano a non garantire un'immagine di decoro e non rappresentavano un servizio adeguato per i nostri concittadini. Per far questo, ovviamente, si è dovuto rispondere a norme specifiche che vincolano il numero di postazioni, i passaggi di raccolta e quant'altro. Ciononostante l'Amministrazione ha comunque chiesto, ed ottenuto, di avere svuotamenti aggiuntivi, in modo tale che con la riorganizzazione complessiva delle isole ecologiche si arrivi ad evitare la tracimazione dei rifiuti" – dichiara il sindaco Flavio Di Muro - "Possiamo affermare che questa prima fase di sperimentazione abbia avuto un buon successo, sicuramente al di sopra delle aspettative. La maggior parte dei cittadini di Ventimiglia, che ringrazio, hanno risposto a quella che potremmo definire una 'riforma' non di poco conto in maniera positiva, sebbene alcuni continuino a non rispettare le regole di comune civiltà e buon senso: su questi, ci stiamo attivando per aumentare i controlli e le eventuali sanzioni, oltre a strumenti per evitare che l’incuranza di pochi vada a danneggiare chi invece rispetta le regole: nella fattispecie, evitando che i conferimenti abusivi o errati dei rifiuti vada ad inficiare gli obiettivi e le percentuali di raccolta differenziata che ci siamo prefissati. In generale, comunque, la raccolta differenziata, in attesa dei dati definitivi, sta registrando un trend positivo”.

“Il ritiro dei kit per la raccolta differenziata in centro città ha superato ormai il 70%, ma questo non basta: per venire incontro ai residenti, abbiamo prolungato ancora, fino al 20 aprile, la consegna degli stessi presso l’atrio del palazzo comunale" – dichiara l’assessore alle politiche ambientali Milena Raco - "A fronte di queste prime iniziative, che comunque si aggiungono alla campagna di comunicazione e sensibilizzazione avviata da mesi, andremo adesso ad implementare le postazioni, partendo da via Tenda, con una nuova batteria di conferimento. Abbiamo inoltre eliminato tutte le paratie in legno, ormai vetuste, e girato i cassonetti verso il marciapiede per facilitare i conferimenti e per mettere in sicurezza gli utenti. Procederemo poi ad un'attenta sanificazione degli stessi. Abbiamo chiesto alla Teknoservice un passaggio ulteriore per lo svuotamento dei cassonetti per la domenica e i festivi, mentre per alcune zone che in questi primi giorni hanno mostrato criticità, come via Carso, è già stato istituito il terzo svuotamento giornaliero, mentre fino ad ora erano solo due. Attualmente stiamo lavorando per l'estensione della raccolta differenziata, il prima possibile e comunque entro l’inizio dell’estate, nella zona del centro mancante, ovvero da via Dante a Nervia”.