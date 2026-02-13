Attività per bimbi, Ventimiglia propone "Con P.I.P.P.I al Museo Girolamo Rossi" e "Un Pomeriggio al Parco Giochi Marameo" (Foto)

Visite, laboratori, lettura animata e giochi. Ventimiglia propone una giornata di attività, dedicate ai bimbi del territorio, finanziate dal programma PIPPI. Martedì 17 febbraio dalle 9.30 si terrà, infatti, 'Con P.I.P.P.I. al Museo Girolamo Rossi' presso il Forte dell'Annunziata a Ventimiglia alta mentre nel pomeriggio, dalle 15.30, è previsto 'Un pomeriggio al parco giochi Marameo di Vallecrosia'.

Le attività del mattino sono rivolte a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. "Ci incontreremo alle 9.30 al borgo di Ventimiglia oppure alle 8.30 alla fermata dell'autobus davanti all'ospedale di Bordighera, da dove con il pullman della Riviera Trasporti raggiungeremo insieme la città di Ventimiglia" - fanno sapere gli organizzatori - "Durante la mattinata visiteremo il museo e parteciperemo a laboratori ludico didattici sull'epoca romana. Ci saluteremo alle 12.30 al borgo di Ventimiglia oppure prenderemo poi insieme il pullman della Riviera Trasporti e ci saluteremo alle 13.15 alla fermata davanti all'ospedale di Bordighera. Le attività si svolgeranno alla presenza del personale educativo della cooperativa Jobel e sono finanziate dal Programma Pippi. Per informazioni e prenotazioni entro il 14 febbraio contattare il 3932591582".

Le attività del pomeriggio, invece, sono rivolte alle famiglie con bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni. "Ci incontreremo alle 15.30 davanti all'ingresso del parco giochi Marameo, in via Roma 97, a Vallecrosia oppure possiamo ritrovandoci alle 14.30 alla fermata davanti al teatro comunale di Ventimiglia per andare insieme con il pullman della Riviera Trasporti" - dicono gli organizzatori - "Trascorreremo un pomeriggio insieme tra salti, scivolate e tanto divertimento. Alle 16.45 faremo merenda insieme accompagnati da una lettura animata. Le attività si svolgeranno alla presenza del personale educativo della cooperativa Jobel e sono finanziate dal Programma P.I.P.P.I. Per informazioni e prenotazioni entro il 14 febbraio contattare il 3445157897, solo tramite Whatsapp".

Continua, perciò, sul territorio il servizio a cura dei Servizi Sociali della cooperativa Jobel. "Gli assistenti sociali collaborano con il personale educativo della cooperativa Jobel per offrire un servizio sociale all’ambito territoriale di tipo socio educativo con incontri legati ai bisogni dei bambini con una particolare attenzione alle fasce fragili" - afferma l'assessore di Ventimiglia Milena Raco - "Sono orgogliosa di questa giornata. Desidero ringraziare tutte le figure che gravitano attorno a questo progetto finanziato dal programma PIPPI, frutto di fondi PNRR, gli uffici e tutti coloro che si prodigano per far sì che i bambini di tutte le famiglie, anche se più fragili, possano avere pari opportunità".