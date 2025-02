Festival 2025: Alessandro Cattelan al 'Comunale' per l'amichevole tra i pizzaioli italiani e la Sanremese (Foto e Video)

Dopo il tennis di lunedì scorso il calcio oggi, ma solo in qualità di testimonial. Alessandro Cattelan, vestito di tutto punto con la divisa della Sanremese avrebbe voluto, oggi pomeriggio, fare due tiri al pallone con la maglia biancoazzurra contro l’associazione pizzaioli italiani, ma il tempo non glielo ha concesso.

Con il sorriso ed il savoir faire che lo contraddistingue sempre ha voluto comunque presenziare all’amichevole organizzata per l’ospedale ‘Gaslini’ di Genova ed ha anche fatto l’ingresso in campo con le due squadre.

Una parola ed una foto per tutti, prima di riprendere la strada dell’Ariston dove lo aspettano le prove di stasera per il DopoFestival notturno. “Volevo giocare – ha detto – ma il fisico mi sta un po’ mollando. Un Festival che vede un contorno che porta via tante energie ma è bellissimo. La notte andiamo a dormire dopo la trasmissione per un Festival che sta andando molto bene e sono contento per Carlo che se lo merita”. Quando tocca a Cattelan presentare Sanremo? “Non saprei ma non è assolutamente un problema”. A fare da padrone di casa per l’amichevole tra la nazionale pizzaioli e la Sanremese è stato il dirigente del sodalizio matuziano, Vito Ladisa, e l'influencer sanremese Ilaria Salerno.