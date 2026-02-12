Casa Sanremo Invest torna con la quinta edizione: la finanza tradizionale e l'innovazione blockchain si incontrano sul palcoscenico più atteso d'Italia.

Dopo quattro edizioni che hanno coinvolto oltre 150 speaker, più di 1.000 addetti in presenza e superato i 2 milioni di visualizzazioni dei contenuti video, Casa Sanremo Invest si conferma l'appuntamento di riferimento in Italia per chi vuole comprendere dove stiano andando il mercato degli investimenti e della finanza, e capire come intelligenza artificiale, blockchain e tecnologia stiano impattando nella quotidianità di imprese e investitori.

L'anno in cui la blockchain entra nella vita reale degli investitori

Il 2026 è l'anno in cui concetti come il digital euro, la tokenizzazione degli asset reali, i prediction market e la sovranità monetaria digitale escono dai paper accademici e diventano strumenti concreti. L'Unione Europea avanza con il regolamento MiCAR, già operativo, e con la fase preparatoria dell'euro digitale avviata dalla BCE. La tokenizzazione dei Real World Asset (RWA) sta ridisegnando l'accesso a classi di investimento finora riservate a pochi: immobili, crediti, infrastrutture.

Ma innovazione non significa speculazione. Casa Sanremo Invest 2026 nasce dalla convinzione che le nuove frontiere della finanza digitale non cancellano le regole fondamentali dell'investimento consapevole: diversificazione, gestione del rischio, analisi critica di ciò che sembra troppo bello per essere vero.

La quinta edizione si articola su tre giornate di talk e panel focalizzati sui megatrend che stanno ridefinendo il panorama economico e geopolitico globale:

Sovranità digitale e monetaria — Dall'euro digitale alle CBDC internazionali, dalle implicazioni geopolitiche della de-dollarizzazione al ruolo strategico della blockchain nelle infrastrutture finanziarie europee. Temi che riguardano ogni cittadino, non solo gli addetti ai lavori.

Intelligenza artificiale e finanza — Come l'AI sta trasformando la gestione del rischio, la compliance, l'analisi dei mercati e la protezione degli investitori. Con un focus particolare sulle tecnologie regolamentari (RegTech, AI Act) che rendono possibile navigare un quadro normativo in continua evoluzione.

Investimenti responsabili e megatrend — Dalla finanza personale alla gestione patrimoniale, dalle startup che stanno innovando alle sfide della sostenibilità. Con un messaggio chiaro: investire con buon senso, competenza e visione di lungo periodo.

Il programma prevede interventi e tavole rotonde con rappresentanti del mondo istituzionale e della politica, founder di startup tecnologiche, imprenditori, professionisti della consulenza finanziaria e fiscale, nonché ricercatori e mondo accademico.

"Il nostro obiettivo resta lo stesso dalla prima edizione: creare uno spazio in cui cultura finanziaria, innovazione tecnologica e rigore normativo si incontrino," afferma Gabriele Del Mese, fondatore di Moneyviz e produttore di Casa Sanremo Invest. "Quest'anno il contesto è straordinario: l'Europa si sta dotando di un framework regolatorio per gli asset digitali senza precedenti, l'intelligenza artificiale sta ridisegnando interi settori, e la sovranità monetaria e digitale è tornata al centro del dibattito politico. Chi investe, e chi consiglia chi investe, ha bisogno di bussole affidabili. Noi vogliamo essere una di queste."

Come sottolinea Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo Chateaux d’Ax: "Il Festival di Sanremo è da sempre un crocevia di creatività e cultura italiana. Portare qui il dibattito su investimenti e tecnologia, tra privati e istituzioni, significa guardare al futuro senza dimenticare le nostre radici."

Modalità di partecipazione

Le tre giornate di talk e panel del 23, 24 e 25 febbraio saranno accessibili in presenza esclusivamente per addetti ai lavori, professionisti e operatori accreditati. I contenuti saranno successivamente trasmessi in differita sul sito ufficiale invest.casasanremo.it e su Casa Sanremo TV, garantendo la massima accessibilità a investitori, studenti e appassionati.