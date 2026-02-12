Global Music Awards, Silver Medal alla flautista genovese Antonella Bini: nel CD premiato anche un brano del compositore tabiese Marco Reghezza

Ai recenti Global Music Awards di Los Angeles la genovese Antonella Bini, flautista tra le più apprezzate per l'esecuzione di musica d'avanguardia, ha ottenuto la "Silver Medal" in quanto la giuria internazionale ha riconosciuto le sue indubbie qualità quale interprete del repertorio contemporaneo. Le ha quindi assegnato il riconoscimento nella sezione "Interpreti" per le sue performance contenute nel CD "Illuminanz", edito dalla casa editrice tedesca Zeitklang.

Tra le incisioni sul CD che i giurati hanno ascoltato per la valutazione finale della flautista genovese figura il brano "Thoughts" del compositore di tabiese Marco Reghezza. Con questa sua composizione il musicista di Taggia era già stato premiato a New York (Concorso internazionale "CounterPoint") con la prima esecuzione pubblica alla Steinway Hall da parte di Linda Wetherill (già flautista dell' Ensemble Intercontemporain di Pierre Boulez). Inoltre "Thoughts" è stato richiesto per essere inserito nel "Compendium", raccolta dedicata ai brani per flauto più significativi degli ultimi decenni e progetto patrocinato dal Consiglio Generale della Musica di Berlino.

Marco Reghezza è docente di Teoria, Analisi e Composizione al Liceo Musicale "Bruno" di Albenga.



