Festival di Sanremo, boom di presenze nei ristoranti. Di Baldassare: “Anche per noi è come Natale, Capodanno e Pasqua” (Video)

Il Festival della Canzone Italiana continua a confermarsi un volano straordinario per l'economia locale. A sottolinearlo è Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio Sanremo, che ha commentato con entusiasmo i primi giorni della kermesse (ieri l'inizio della gara, ma la città si è popolata già nel weekend con i tanti eventi collaterali), evidenziando il grande afflusso di visitatori e l'impatto positivo sulle attività del settore ristorazione.

"I ristoranti sono completamente esauriti, segno che il Festival attira sempre più persone e che l'indotto economico cresce di anno in anno” , ha dichiarato Di Baldassare. "Abbiamo registrato un aumento considerevole delle prenotazioni già nei giorni precedenti alla manifestazione, ma ora i locali sono pieni ogni sera. È un segnale molto positivo per tutta la città” .

L'atmosfera sanremese, tra musica, eventi collaterali e un numero crescente di visitatori, ha trasformato il centro cittadino in un continuo via vai di turisti, artisti e addetti ai lavori. Un trend che, secondo Confcommercio, dimostra come il Festival non sia solo un evento musicale, ma una leva economica fondamentale per il territorio. "Ho sentito Jovanotti ieri sera - prosegue Di Baldassare - Concordo con lui, anche per noi la kermesse è come Natale, Capodanno e Pasqua. Per noi è uno degli eventi più impoirtanti: oltre ai ristoranti, anche bar, locali e attività commerciali stanno beneficiando di questa edizione del Festival. Il clima di festa e l'arrivo di tanti turisti stanno portando risultati significativi".

L'entusiasmo del presidente di Confcommercio si unisce a quello degli operatori del settore, che stanno vivendo giornate di grande affluenza ma anche di grande sacrificio. E con il Festival ancora nel vivo, si prevede che il trend positivo possa crescere ulteriormente fino al fine settimana, con una spinta decisa per l'economia locale.

(Video Pietro Cattaneo)