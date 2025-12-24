Maltempo rovina l’ultimo mercato prima di Natale: piazza Eroi semivuota ieri mattina tra pioggia e vento (Foto)

La pioggia e il vento delle ultime ore hanno rovinato l’ultimo mercato prima di Natale in piazza Eroi, uno degli appuntamenti più attesi del periodo festivo. Il maltempo ha infatti inciso in modo evidente sia sull’allestimento dei banchi sia sulla partecipazione complessiva, restituendo l’immagine di una piazza insolitamente spoglia rispetto al consueto colpo d’occhio delle settimane precedenti alle feste.

A farne le spese è stato soprattutto il mercato ambulante: molti operatori hanno scelto di non scendere in piazza con la propria merce, scoraggiati dalle condizioni meteo avverse e dal rischio di danni ai prodotti. Tra pioggia intermittente e raffiche di vento, numerosi stalli sono rimasti vuoti, lasciando ampi spazi scoperti dove solitamente si concentrano clienti e curiosi in cerca degli ultimi acquisti natalizi.

Situazione simile anche all’interno del mercato annonario, dove l’afflusso è risultato più contenuto del solito. L’incertezza del tempo ha frenato le uscite e penalizzato una mattinata che, negli anni, rappresenta uno dei momenti più vivaci e frequentati dell’intero calendario mercatale.

Una scelta, quella di molti venditori di rinunciare alla presenza, dettata da prudenza e buon senso: montare e gestire i banchi con pioggia e vento avrebbe significato esporsi a disagi, costi e possibili perdite, soprattutto in una giornata che avrebbe dovuto segnare l’ultimo sprint prima di Natale.

Il bilancio, inevitabilmente, è quello di un’occasione mancata, con piazza Eroi che non ha potuto offrire la consueta atmosfera natalizia fatta di colori, voci e movimento. Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi appuntamenti, nella speranza che il tempo conceda una tregua e permetta a commercianti e cittadini di ritrovare quella vivacità che il maltempo, questa volta, ha spento sul più bello.