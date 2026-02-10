Sanremo: dalla Terra alla Tavola, gli alunni di San Pietro a lezione di frumento

I piccoli studenti, lasciate per un momento i banchi scolastici, si sono immersi nei colori e nei profumi della campagna locale per una visita speciale al campo di frumento allestito nel cuore della frazione. L'iniziativa è nata dalla sinergia tra la scuola e il territorio, resa possibile grazie alla generosità di Gianni Bianco, promotore del progetto, che ha messo a disposizione un proprio terreni. Ad accompagnare i bambini in questa avventura didattica sono stati i volontari dell’associazione "Amici di San Pietro", da sempre in prima linea per valorizzare il patrimonio locale.

Cicerone d'eccezione della giornata è stato Simone Caridi, che ha guidato i bambini delle elementari alla scoperta dell' "oro biondo". Durante la visita, Caridi ha illustrato:

Le varietà di frumento: le differenze tra le sementi e le diverse altezze che le piante possono raggiungere.

Il ciclo vitale: dalla semina invernale fino alla maturazione sotto il sole estivo.

Aneddoti e tradizioni: storie e curiosità legate alla coltivazione che hanno catturato l'attenzione dei più piccoli.

I bambini hanno potuto osservare da vicino lo stato attuale della crescita del frumento, immaginando già il momento in cui, verso giugno, il campo si tingerà di oro. Sarà allora che potranno assistere alle fasi finali: il raccolto, la trebbiatura e, infine, la trasformazione dei chicchi in farina. Questo incontro non è un evento isolato, ma fa parte di un ampio piano di iniziative volte alla conoscenza del territorio. Il progetto è frutto di un coordinamento costante tra i volontari, la Dirigente Scolastica e le responsabili del plesso. "È fondamentale che i bambini conoscano ciò che cresce fuori dalla loro finestra" hanno commentato gli organizzatori. "Il clima di collaborazione tra la popolazione e la scuola dimostra quanto questa frazione sia vicina e protettiva nei confronti del suo prezioso plesso scolastico." Un pomeriggio che ha seminato nei più piccoli non solo nozioni agricole, ma anche il senso di appartenenza a una comunità che sa prendersi cura delle proprie radici.

Prossimamente i bambini andranno alla scoperta della Sardenaira e della sua preparazione grazie allo chef Franco Filippi.