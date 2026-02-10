Ventimiglia, passo avanti sul waterfront: via libera regionale alla VAS e tavolo tecnico aperto sul Borgo del Forte

Si è svolto oggi, presso la sede genovese della Soprintendenza, un tavolo di confronto promosso dall’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola per analizzare il progetto del waterfront di Ventimiglia. All’incontro hanno partecipato lo stesso assessore regionale, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro con l’assessore comunale Adriano Catalano, il soprintendente Vincenzo Tinè e i tecnici dei vari enti coinvolti.

L’obiettivo della riunione è stato quello di avviare un percorso condiviso per superare le osservazioni sollevate dalla Soprintendenza sulla parte del progetto denominata “Borgo del Forte”, mentre la sezione relativa alla scuola internazionale è risultata pienamente conforme ai criteri previsti. Regione Liguria esprimerà quindi parere favorevole, approvando la Valutazione ambientale strategica (VAS), tenendo conto delle indicazioni emerse. Contestualmente, è stato concordato il mantenimento di un tavolo tecnico permanente per proseguire l’iter autorizzativo e migliorare ulteriormente l’intervento insieme al soggetto proponente.

«È stato un incontro positivo che porta a un passo avanti nell’iter progettuale», ha spiegato l’assessore regionale Marco Scajola. «Regione Liguria ha sostenuto fin dall’inizio questo intervento, considerandolo un incredibile volano economico per il Ponente e per tutta la Liguria. Porterà lavoro, attrattività turistica e sviluppo economico. La scuola internazionale, in particolare, offrirà nuove opportunità ai giovani in un contesto prestigioso. Continueremo a lavorare insieme al Comune e ai proponenti per recepire le osservazioni della Soprintendenza, migliorare il progetto e accelerarne lo sviluppo».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro: «Questo incontro porterà finalmente alla conclusione positiva della VAS, il procedimento più importante dell’intero iter del progetto. C’è stata piena condivisione sull’investimento e sulle ricadute socio-economiche, soprattutto legate alla scuola internazionale. Non è la fine del percorso, ma è un passo decisivo che dà credibilità alla città e agli investitori. Questo parere favorevole segna un giorno storico per Ventimiglia e avrà benefici diretti e indiretti per tutta la comunità».